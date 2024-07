Karolina Sadura, 26 lat – Piotrków Trybunalski

Z kuchnią związana jest zawodowo. Pracuje jako kucharz w jednej z sieciowych restauracji. Miłość do gotowania zaszczepił w niej ukochany dziadek. Jej anielski wygląd to tylko pozory... Potrafi zacięcie walczyć o swoje. Jest szczera, czasem aż do bólu. Marzy o tym, żeby wygrać „Hell's Kitchen” i otworzyć własną restaurację kierowaną do dzieci i młodzieży. Prywatnie żona i mama dwójki dzieci. Uczestnicy mówią na nią „Atomówka”.