Marianne Faithfull, brytyjska piosenkarka i aktorka, znana z przeboju "As Tears Go By" oraz roli w filmie "Dziewczyna na motocyklu", zmarła w wieku 78 lat. Ostatnie chwile spędziła w Londynie, w otoczeniu rodziny. Pożegnał ją m.in. Mick Jagger, który nazwał ją "ogromną częścią swojego życia". Co wiadomo o tragedii, a także o jej barwnym życiu?

Reklama

W wieku 78 lat zmarła Marianne Faithfull – ikona muzyki i filmu

Marianne Faithfull, o której śmierci poinformowało 30 stycznia BBC, była jedną z najbardziej ikonicznych postaci lat 60., łączącą w sobie talent muzyczny, aktorski oraz niepokorny duch epoki. Urodzona w 1946 roku w Londynie, zasłynęła jako piosenkarka, której głos i charyzma przyciągały tłumy. Jej debiutancki przebój "As Tears Go By", napisany przez Micka Jaggera i Keitha Richardsa, wprowadził ją na szczyty list przebojów i otworzył drzwi do międzynarodowej kariery. Była nie tylko muzyczną inspiracją dla The Rolling Stones, ale także symbolem wolności, buntu i dekadencji tamtych czasów.

W kolejnych dekadach udowodniła, że jest artystką o niezwykłej wrażliwości i umiejętności adaptacji – od subtelnych ballad, przez rock, aż po eksperymentalne brzmienia. Oprócz kariery muzycznej, miała także doświadczenie aktorskie, występując w filmach i na deskach teatralnych. Jej życie, pełne wzlotów i upadków, stało się legendą, a jej twórczość na zawsze zapisała się w historii muzyki.

Zobacz także: Ewa Bem zaapelowała do fanów: "Potrzebuję wsparcia i mocy"

Mick Jagger żegna Marianne Faithfull. Była jego muzą

Faithfull była przez wiele lat związana z Mickiem Jaggerem, liderem The Rolling Stones. Ich burzliwy związek w latach 60. budził ogromne zainteresowanie mediów. To właśnie dla niej Jagger i Richards napisali przebój "As Tears Go By", który zapoczątkował jej muzyczną karierę.

Po śmierci Faithfull Mick Jagger pożegnał artystkę wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych:

Jestem bardzo zasmucony wiadomością o śmierci Marianne Faithfull. Był tak ważną częścią mojego życia przez tak długi czas. Była wspaniałą przyjaciółką, piękną piosenkarką i świetną aktorką. Zawsze będziemy ją pamiętać - napisał na Instagramie Mick Jagger.

Na co zmarła Marianne Faithfull? Miała problemy ze zdrowiem

Faithfull przez lata zmagała się z wieloma problemami zdrowotnymi. W młodości uzależniła się od narkotyków, co miało wpływ na jej karierę i życie osobiste. Pomimo trudności, udało jej się wrócić na scenę i nagrać wiele znaczących albumów. Jak wiadomo, cierpiała też na anoreksję.

W 2020 roku zachorowała na COVID-19, co mocno odbiło się na jej zdrowiu. Choroba pozostawiła trwałe konsekwencje, a artystka przez kolejne lata zmagała się z osłabieniem organizmu. Ostatecznie Marianne Faithfull zmarła w Londynie w otoczeniu rodziny w wieku 78 lat. Niestety, śmierć Faithfull to kolejne już w tym roku odejście prawdziwej legendy - w połowie stycznia zmarł David Lynch, kultowy reżyser i scenarzysta.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Reklama

Zobacz także: Mistrzowie świata w łyżwiarstwie figurowym zginęli w katastrofie lotniczej w Waszyngtonie