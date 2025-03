Michał Barczak i Magda Tarnowska doskonale czują się w swoim towarzystwie. Na ich treningach nie brakuje żartów, ale również ciężkiej pracy. Teraz przed naszą kamerą wyjawili, jaką mają strategię na nadchodzący odcinek "Tańca z Gwiazdami".

Michał Barczak i Magda Tarnowska już w pierwszym odcinku zgarnęli 40 punktów, a fani są zachwyceni ich zestawieniem. Zaczęto spekulacje, że Michał jest tancerzem i faktyczni w internecie można odnaleźć informację, że skończył szkołę baletową. Mimo doskonałego startu w programie Magda i Michał nie spoczywają na laurach i zabierają się do pracy nad drugim odcinkiem.

Michał Barczak od razu zażartował, twierdząc, że miało być "miło i przyjemnie", a jest ciężka praca.

Producent mi powiedział: Pani Michale, będzie Pan zadowolony. No i co? No i Madzia...

- śmiał się aktor.