Cleo jedzie na Eurowizję? Wątpliwości nie ma Donatan. Na swoim Facebooku poinformował, że eurowizyjny kawałek Cleo poznamy już w lutym. Czy to oznacza, że będzie nas reprezentowała na Eurowizji po raz drugi?

Cleo reprezentowała nas na Eurowizji już w 2014 roku. Zajęła wówczas 14. miejsce z utworem "My Słowianie" (choć w głosowaniu 5. miejsce). Czy to możliwe, żeby reprezentowała nas drugi raz? Donatan nie ma wątpliwości:

Eurowizyjny kawałek Cleo poznacie już w lutym! Będzie to coś wyjątkowego - myślę że takiego stanowczego i szczerego utworu Europa teraz potrzebuje - pisze muzyk.

Co sama Cleo sądzi na ten temat? W rozmowie z Super Expressem gwiazda zdradziła, że idealną kandydatką byłaby Doda, którą podziwia za mocny wokal i ciekawą osobowość.

Doda niczego się nie boi! T eż bym ją widziała na scenie Eurowizyjnej, bo jest kolorowa, barwna, to się liczy, no i ten mocny wokal. - przekonuje artystka.

Doda w tamtym roku skutecznie podgrzała atmosferę wokół Eurowizji. Wielu jej fanów uważa, że to idealna kandydatka, ponieważ potrafi zrobić show na wysokim poziomie. Co więcej - prowadzi w naszej sondzie na najlepszego reprezentanta. Jednak patrząc na to, co dzieje się w TVP (m.in. zwolnienie szefa delegacji), są marne szanse, że artystka pojedzie na festiwal.

A więc Cleo po raz drugi? Co o tym sądzicie?

AKTUALIZACJA

O tym, kto pojedzie na Eurowizję 2016, zadecydują... widzowie, a nie komisja!

