Tymczasem Rabczewska wciąż zaskakuje i właśnie przed chwilą na swoim profilu na Facebooku podzieliła się angielską wersją najnowszego singla "Riotka". Trzeba przyznać, że utwór porywa tak samo mocno jak oryginalna wersja. To dobry omen dla wszystkich, którzy liczą na to, że ich idolka pojedzie na Eurowizję, o czym świadczy też wzmianka przy angielskim tytule "Not Over You (POLAND Eurovision 2015)". Pomimo, że prezes TVP wypowiedział się nieprzychylnie o osobie wokalistki to wszystko wskazuje na to, że jest ona brana pod uwagę. Wystarczy tylko spojrzeć na jej wpis na Facebooku:

Ze względu na liczne i gorące prośby Fanów Eurowizji angielska wersja "Riotki" specjalnie dla nich... :) I nie tylko! Z serdecznymi pozdrowieniami dla prezesa Polskiej Telewizji "Publicznej" :)

Z pewnością artystka zrobiłaby niezapomniane show, a tego kto oficjalnie będzie reprezentował nasz kraj w Wiedniu dowiemy się już w poniedziałek.

