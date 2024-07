Weronika Rosati dostałą prezent od Anny Lewandowskiej! Aktorka, która obecnie jest w 5. miesiącu ciąży ze swoim partnerem, Robertem Śmigielskim, otrzymała od trenerki uroczy podarunek. To bardzo miły gest! Co Anna Lewandowska podarowała przyszłej mamie?

Prezent Anny Lewandowskiej dla Weroniki Rosati

Weronika Rosati nie ukrywa, że w czasie ciąży nie przestaje dbać o formę. Przed kamerą Party.pl zdradziła, ćwiczy, choć nieco złagodziła intensywność treningów, by dostosować je do swojego obecnego stanu. Aktorka wyznała również, że jest wielką fanką Anny Lewandowskiej, która jest dla niej wielką inspiracją. Nasza reporterka zapytała Weronikę Rosati, czy Ania przesłała już paczkę z prezentami dla przyszłej mamy. ;) Anna Lewandowska najwyraźniej obejrzała wywiad z Weroniką na naszym portalu, bo już kilka dni później na Instagramie aktorki pojawiło się zdjęcie z prezentem od trenerki! Ania podarowała Weronice swoją książkę "Healthy mama" oraz pakiet produktów "Foods by Ann".

Dziękuję! - napisała Weronika Rosati na swoim profilu.

Zdjęcie skomentowała również Anna Lewandowska, która odwdzięczyła się aktorce.

- odpisała trenerka.

Czyżby nowa na naszych oczach rozkwitała nowa przyjaźń w show-biznesie? ;) Anna Lewandowska jest mamą 3-miesięcznej Klary, a Weronika Rosati już za kilka miesięcy również dołączy do grona szczęśliwych mam. Obu paniom z pewnością nie zabraknie tematów do rozmów! :)

Anna Lewandowska wysłała prezent Weronice Rosati. To bardzo miły gest!

Instagram/Weronika Rosati

Aktorka jest w 5. miesiącu ciąży. Za kilka miesięcy po raz pierwszy zostanie mamą.

Gratulujemy!