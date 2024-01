Małgorzata Tomaszewska urodziła się 28 stycznia 1989 roku. Dziennikarka jest mamą 7-letniego syna Enzo, a już niebawem urodzi córeczkę. O ciąży poinformowała w sierpniu ubiegłego roku, wtedy też pierwszy raz pokazała ciążowy brzuszek.

Parę dni temu media obiegła informacja o zakończeniu współpracy stacji TVP z ciężarną Małgorzatą Tomaszewską. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" nagle na tydzień zniknęła ze social mediów, aż tu nagle przerwała milczenie.

Cześć, kochani (...) Tak sobie pomyślałam, że już ponad tydzień się do was nie odzywam, ale niestety to też dlatego, że się rozchorowałam i nie wiem jeszcze, co to jest, dzisiaj będę miała wizytę lekarską. Ale bardzo boli mnie gardło, więc niestety może być to angina

- wyjawiła prezenterka.