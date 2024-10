Anna i Robert Lewandowscy spełniają się jako rodzice dwóch córek: Laury i Klary i ukrywają, że dziewczynki to prawdziwe oczka w ich głowie. Tym razem jednak trenerka pokusiła się o szczere wyznanie, w którego centrum znalazła się jej starsza pociecha. Co powiedziała?

Reklama

Anna Lewandowska przyznała to ws. starszej córki

Anna Lewandowska jest wzorem i inspiracją dla wielu kobiet: nie tylko w kontekście zawodowym, ale również i prywatnym. Jak wiadomo, trenerka spełnia się w roli mamy i często podkreśla, jak ważne jest dla niej wychowanie Laury i Klary. W jaki sposób Lewandowska przekazuje córkom miłość do sportu? Czy dziewczynki chętnie biorą udział w aktywnościach razem z nią?

W sobotnim wydaniu "Pytania na śniadanie" Anna Lewandowska miała okazję opowiedzieć nieco o swoim podejściu do zdrowego stylu życia, a także o ... angażowaniu w taki model swoich córek, Laury i Klary. Trenerka w rozmowie z Grzegorzem Dobkiem mówi wprost, że stara się "zarazić" je miłością do aktywności choć, jak sama przyznaje, jedna z pociech jest nieco bardziej chętna niż druga:

Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to jeżeli podejmuję jakiekolwiek treningi, to najczęściej staram się też zaangażować moje córki. Jedna lubi mniej, druga bardziej. - przyznała Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska nie ukrywa, że to jej starsza pociecha, Klara, o wiele bardziej upodobała sobie aktywność fizyczną: do tego stopnia, że rodzice muszą ją hamować w tej kwestii!

No Klara zdecydowanie. Ją to trzeba aż stopować, bo jako 7-latka wykonuje pełne treningi na obozach ze mną i też ze mną na siłowni. To jest wszystko związane z holistycznym podejściem do życia – regeneracja, itd. Moje dzieci to obserwują, więc to jest bardzo naturalny sposób - dodała trenerka.

To jednak nie wszystko. Anna Lewandowska stara się zachować rozsądne podejście do wielu aktywności starszej córki, dlatego podąża za jej preferencjami. Tak właśnie Klara postanowiła tymczasowo zrezygnować z gimnastyki na rzecz innych sportów, co ... nie do końca spodobało się jej mamie!

Zdecydowanie. To był akurat ten temat tego roku szkolnego, że wybieraliśmy zajęcia dodatkowe. Moja córka sama zdecydowała, na które zajęcia woli chodzić. Wiadomo, że czasem motywacją jest koleżanka z klasy bądź siostra. Np. w tym roku zaczęły się konie. Z wielkim bólem serca – moja córka na razie chce zrobić przerwę od gimnastyki, w której jest bardzo dobra, a chce spróbować jeździć konno i daję jej tę szansę. Natomiast wiem o tym, że i tak będzie koło mnie często ćwiczyła, więc mam nadzieję, że będzie cały czas bardzo aktywna - podsumowała Anna Lewandowska.

Czy córki Anny i Roberta Lewandowskich postanowią pójść w ślady znanych rodziców i zająć się sportem wyczynowo? Dziewczynki mają jeszcze kilka lat na to, by poszukać swojej drogi i znaleźć własne odpowiedzi na to pytanie.

Jedno jest jednak pewne: Anna i Robert Lewandowscy gdy tylko mogą, poświęcają ogrom czasu swoim córkom i zależy im na tym, by Laura i Klara miały szczęśliwe i beztroskie dzieciństwo. Jak oceniacie podejście trenerki do angażowania córek w zdrowy styl życia już od najmłodszych lat? Ja jestem pod ogromnym wrażeniem!

Reklama

Zobacz także: Anna Lewandowska i Marina Łuczenko w odważnych stylizacjach na meczu FC Barcelony. Tak wspierały swoich mężów