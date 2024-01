Anna Lewandowska ma już dość. Trenerka podczas relacji na InstaStories pokazała gorzki komentarz internautki, która uderzyła w nią pod jednym z najnowszych postów na Instagramie. Kobieta sugerowała, że Anna i Robert Lewandowscy nie poświęcają czasu swoim córkom tylko skupiają się na sobie. Żona piłkarza nie wytrzymała i stanowczo odpowiedziała!

Anna i Robert Lewandowscy od kilku lat spełniają się w roli rodziców. Para wychowuje dwie córki, które są ich całym światem. I chociaż dumni rodzice nie pokazują twarzy dziewczynek na Instagramie to chętnie pokazują, jak razem spędzają czas. Laura i Klara chętnie towarzyszą swojej mamie w treningach i kibicują swojemu tacie podczas meczów. W sieci nie brakuje również uroczych zdjęć z ich wspólnych, rodzinnych wakacji. Ostatnio fani mogli zobaczyć, jak Anna Lewandowska karmi córki- na nagraniu Laura i Klara pomagały mamie w przygotowaniu zdrowych przekąsek.

Niestety, teraz Anna Lewandowska została zaatakowana przez jedną z internautek, która sugerowała, że trenerka i jej mąż zbyt mało czasu poświęcają Laurze i Klarze. Trenerka stanowczo zareagowała!

Zobacz także: Anna Lewandowska boi się o córkę: "Zadaje pytania, które mnie przerażają"

Anna Lewandowska podczas relacji na InstaStories pokazała wpis, który mocno ją oburzył.

Trenerka stanowczo odpowiedziała!

Dzieci są na pierwszym miejscu! Zawsze! Biedna ty jeśli myśląc, że Instagram to całe życie. To my udostępniamy to, co uważamy za słuszne, nasze profile to przede wszystkim praca, mało pokazujemy życia prywatnego, bo tego nie chcemy! Dzieci uczestniczą w całym naszym życiu! Ręce opadają, jak ludzie żyją tylko przez pryzmat Instagrama. To bardzo smutne

odpisała Anna Lewandowska.