Anna Lewandowska, znana trenerka fitness i żona Roberta Lewandowskiego, podzieliła się szczegółami na temat swojego stanu zdrowia. Po niedawnej operacji ręki Lewandowska opublikowała wideo, w którym opowiada o wizycie u lekarza oraz o przebiegu rehabilitacji. Jak czuje się gwiazda fitness i co zdradziła swoim fanom?

Nowe wieści w sprawie zdrowia Anny Lewandowskiej

Operacja ręki, której poddała się Anna Lewandowska, była związana z problemem zdrowotnym, na temat którego trenerka nie ujawnia szczegółów. Wideo zamieszczone na Instagramie wyraźnie jednak pokazuje, że proces leczenia przebiega zgodnie z planem, a Anna jest w dobrych rękach specjalistów. To nawiązanie do jej konsekwencji w dbaniu o zdrowie i przestrzeganiu zaleceń lekarzy. Lewandowska zaznaczyła, że jest zadowolona z efektów dotychczasowej rehabilitacji. Jej ręka goi się prawidłowo, co pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Kontuzje to coś, co wpisuje się w życie każdego, kto kocha sport i aktywność. Doświadczyłam ich już sporo a operacja nadgarstka jest dla mnie kolejnym wyzwaniem. Zamiast odpuścić, skupiam się na ćwiczeniach, które mogę wykonywać. Jestem cały czas w ruchu, bo sport to moja pasja, ale też najlepszy sposób na to, żeby czuć się silną i szczęśliwą. napisała Anna Lewandowska na Instagramie.

Na najnowszym wideo udostępnionym na Instagramie, Anna Lewandowska pojawiła się w gabinecie lekarskim. W trakcie nagrania mówiła o tym, że wizyta przebiegła pomyślnie, a lekarz był zadowolony z postępów gojenia. Trenerka fitness przyznała, że została określona mianem "dobrej pacjentki".

I niestety kolejny tydzień z tym opatrunkiem, ale jak powiedział lekarz, 'jestem dobrym pacjentem' napisała w opisie do wideo Anna Lewandowska.

Publikacja wideo wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród obserwatorów Anny Lewandowskiej na Instagramie. W komentarzach pojawiły się słowa otuchy, pochwały za pozytywne podejście do procesu leczenia oraz zapewnienia o wsparciu w trudniejszych chwilach. Trenerka podziękowała swoim fanom za wsparcie i liczne wiadomości z życzeniami powrotu do zdrowia.

Chociaż rehabilitacja wciąż trwa, Anna Lewandowska daje do zrozumienia, że jej powrót do aktywności fizycznej jest tylko kwestią czasu. Wideo sugeruje, że trenerka już myśli o kolejnych krokach, jednak priorytetem jest dla niej pełne wyzdrowienie. Anna Lewandowska po raz kolejny udowadnia, że nawet w trudnych momentach potrafi zachować pozytywne nastawienie i inspirować swoich fanów. Jak zawsze, trenerka pokazuje, że zdrowie jest najważniejsze, a odpowiedzialne podejście do rehabilitacji to klucz do sukcesu.