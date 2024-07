Anna i Robert Lewandowscy w końcu mają nieco więcej czasu dla siebie. Żona sportowca chętnie relacjonuje, jak wyglądają ich wakacje czy wspólne chwile z rodziną. Teraz pochwaliła się niespodzianką, na jaką mogła liczyć od Roberta Lewandowskiego. O takich czułych gestach marzy niejedna kobieta.

Reklama

Tak Robert Lewandowski rozpieszcza żonę

Anna i Robert Lewandowscy po Euro 2024 mają więcej czasu na siebie. Chętnie pokazują jak spędzają czas z córkami czy relacjonują swoje randki. Sportowiec rozpieszcza swoją żonę i nie szczędzi jej niespodzianek, nawet tych symobolicznych. Anna Lewandowska pokazała właśnie, co sprezentował jej Robert Lewandowski. Pochwaliła się olbrzymim bukietem czerwonych róż. Ale romantycznie!

Instagram @annalewandowska

Anna i Robert Lewandowscy są szczęśliwym małżeństwem i rodzicami dwóch córeczek. Chociaż na co dzień mierzą się z olbrzymią popularnością starają się żyć jak normalna rodzina. Od czasu do czasu Lewandowscy dzielą się rodzinnymi kadrami w sieci, chociaż zdecydowali, że nie chcą pokazywać twarzy Laury i Klary w mediach społecznościowych. Sportowiec zrobił wyjątek podczas meczów przed Euro 2024, kiedy córki wyprowadzały go na murawę, co wzbudziło sensację wśród kibiców.

W ostatnim czasie internauci żyli rodzinnym zdjęciem Lewandowskich z wypadu na lody. Dopatrzyli się, że Anna Lewandowska trzyma sam wafelek, z czego musiała się ostatecznie tłumaczyć: "Zjadłam pierwsza sorbet".

Instagram @annalewandowska

Ci złośliwi również nie popuszczają nowej pasji Anny Lewandowskiej i roztrząsają to, jak wyglądają jej lekcje bachaty. Lewandowscy starają się jednak nie przejmować złośliwymi przytykami i skupiają na rodzinnym szczęściu. Szczególnie teraz, kiedy po EURO 2024 mogli udać się na wspólne wakacje, by odpocząć po intensywnym zawodowo czasie. Niedawno rozczulili także zdjęciami, na którym naśladują swoje córeczki: "Jakie dzieci... tacy rodzice" - pisała Lewandowska, a fotki były naprawdę urocze. Lubcie oglądać zdjęcia gwiazd z rodzinnych albumów?

Reklama

Zobacz także: "Energia taka buzująca odpala". Mocne podsumowanie afery z Lewandowską i bachatą

Zobacz także

Instagram@Anna Lewandowska