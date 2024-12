Książę William i księżna Kate mają za sobą niezwykle trudny rok, który mimo wszystko, jak wyznała sama Middleton, bardzo zbliżył ich do siebie. W tym czasie pojawiło się kilka oświadczeń, opisujących zmieniającą się dynamicznie sytuację. Na co dzień rodzina królewska nie ma w zwyczaju opowiadać na forum o sprawach osobistych i nawet podczas licznych wizyt i rozmów z poddanymi, ograniczają się do minimum. Wpisy Kate odbijały się więc szerokim echem i nie inaczej było w przypadku wyznania jej męża.

Zdziwiło mnie, co książę William podarował swojej żonie

Rok 2024 szczególnie zapadnie w pamięci Kate Middleton i księcia Williama. Przypomnijmy, że tuż po zeszłorocznych świętach Bożego Narodzenia księżna miała przejść planowaną operację brzucha, po której wykryto u niej nowotwór. Przez kilka miesięcy jednak trzymała ten fakt w tajemnicy przed światem, ale w końcu presja opinii publicznej, która zamartwiała się o jej los, nie pozostawiła jej wyboru. Ukochana następcy tronu musiała zrezygnować z życia publicznego, by w spokoju poświęcić się leczeniu.

Zaledwie kilkukrotnie dzieliła się nowymi informacjami, aż w końcu jesienią oficjalnie poinformowała, że zakończyła chemioterapię. Nie tracąc czasu, prędko wróciła również do życia publicznego, co ucieszyło jej sympatyków. Tegoroczne święta były więc dla niej i jej najbliższych inne, niż pozostałe. Możemy tylko domyślać się, że był to dla nich czas pełen wzruszeń, ale i podwójnej celebracji. Najpewniej nie zabrakło również prezentów, które w brytyjskiej rodzinie królewskiej są tradycją.

Księżna Kate, książę William Aaron Chown/Press Association/East News

Członkowie monarchii podchodzą mimo wszystko do podarunków inaczej, niż moglibyśmy się spodziewać. Lata temu wprowadzili zasadę, że nie kupują sobie prezentów wartych fortunę, a w zamian obdarowują się wzajemnie drobnymi upominkami za niewielkie pieniądze, które mają spełniać jeden warunek - im zabawniejsze i bardziej szalone, tym lepiej. Choć póki co nie wiadomo, jakie przedmioty były to w tym roku, okazuje się, że na jedne święta książę William zakupił swojej ukochanej coś, czego do dziś poniekąd żałuje.

Miało to miejsce w 2007 roku, czyli jeszcze przed ślubem Kate i Williama, ale tuż po tym, jak wrócili do siebie po kryzysie. Goszcząc w programie radiowym BBC Radio Five Live, następca tronu wyznał, że podarował wówczas Middleton lornetkę, o czym ta regularnie mu przypomina. Okazało się bowiem, że upominek nie do końca był trafiony, a sam książę od lat nie wie, co właściwie zmotywowało go do takiego zakupu.

To było na początku zalotów i myślę, że to przypieczętowało nasz los - zażartował. - To nie było najlepsza decyzja. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, dlaczego kupiłem jej lornetkę, wydawało się to dobrym pomysłem w tamtym czasie

Ciekawe, co w tym roku podarował ukochanej żonie!

