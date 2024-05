Anna Lewandowska nie ukrywa, że sport jest jej największą pasją. Żona Roberta Lewandowskiego już od dłuższego czasu interesuje się tańcem, a jej serce skradła zmysłowa bachata, która jest powodem wielu nieprzychylnych komentarzy w jej stronę. Pod jej najnowszym nagraniem, w którym tańczy, rozpętała się prawdziwa burza i nie brakowało niemiłych komentarzy. Głos w prawie pasji Lewandowskiej zabrała ekspertka w dziedzinie tańca Iwona Pavlović.

Anna Lewandowska chętnie dzieli się w mediach społecznościowych swoją pasją, jaką jest taniec. Trenerka pokochała bachatę, która charakteryzuje się tym, że jest niezwykle zmysłowa, a partnerzy w tańcu są ze sobą bardzo blisko. "Lewa" i tym razem zamieściła gorący filmik, na którym tańczy z przystojnym trenerem, a pod postem rozpętała się burza. Internauci wytykają Annie Lewandowskiej, że bachata to nie jest taniec, który przystoi mężatce i martwią się o Roberta Lewandowskiego. Żona "Lewego" już nie raz była posądzana o romans z instruktorem. I tym razem nie zabrakło przykrych słów w stronę Ani.

Głos w sprawie pasji Anny Lewandowskiej, postanowiła także zabrać ekspertka w dziedzinie tańca Iwona Pavlović. "Czarna mamba" w rozmowie z Plejadą przyznała, że mocno Lewandowskiej kibicuje.