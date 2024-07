W rolę pani Robinson, czyli Eleny Lincoln, w drugiej części kultowego już filmu "50 twarzy Greya" wcieli się Kim Basinger. Słynna aktorka zagra postać byłej kochanki głównego bohatera, która wprowadziła Christiana w BDSM. Tym samym powiększy się grono gwiazd, które zobaczymy w ekranizacji drugiej części erotycznej powieści oprócz głównych aktorów Jamie'go Dornana oraz Dakoty Johnson. Szczyt kariery Kim Basinger przypadł na lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte, kiedy to piękna aktorka uchodziła za prawdziwą seksbombę. To właśnie rola w filmie z dużą dozą erotyki "Dziewięć i pół tygodnia" przyniosła jej największą sławę, a także zachwyt panów i zazdrość pań. Mimo tego, że Basinger ma obecnie już 62 lata, to nadal prezentuje się świetnie i wydaje się być idealnym wyborem do roli dojrzałej, byłej kochanki Greya.

Kiedy premiera "Ciemniejszej strony Greya"?

Druga część, bijącego rekordy popularności erotyku, miała pojawić się w kinach w Walentynki 2016 roku, czyli dokładnie rok po premierze pierwszej części. Niestety tak się nie stało. Wiadomo, że na ekrany kin mają trafić jeszcze dwie kolejne części słynnej trylogii. Kiedy zobaczymy w kinach kontynuację "50 twarzy Greya" z udziałem Kim Basinger? Prawdopodobnie będzie to 10 lutego 2017 roku. Natomiast na trzecią część przygód Christiana i Anastazji widzowie będą musieli poczekać kolejny rok. Film okazał się prawdziwym hitem. Do tej pory zarobił aż 166 milionów dolarów. Czy jego druga część przyniesie jeszcze większe zyski?

