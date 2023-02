Jamie Dornan z „50 twarzy Greya" rozkochał w sobie miliony kobiet! Jak dziś wygląda filmowy Christian Grey?

"50 twarzy Grey'a" jest zdecydowanie jedną z najgorętszych propozycji z kategorii odważnych filmów na Walentynki. Jamie Dornan jako Christian Grey podbił serca fanek na całym świecie. Od premiery kinowego hitu minęło już 6 lat! Czy Dornan bardzo się zmienił na przestrzeni tych lat? Trzeba przyznać, że aktor nie jest zbyt aktywny w mediach społecznościowych, ale jego zdjęcia z plaży naprawdę robią wrażenie! Zobaczcie, jak się zmienił! Dalej jest tak przystojny? Zobacz także: Co dalej z kontynuacją filmu "365 dni"?! Michele Morrone zdradził ważną datę! Poczuj te emocje jeszcze raz! Wykorzystaj kod rabatowy Livro , aby swoje ulubione powieści kupić dużo taniej. Jak zmienił się Christian Grey? Nowe zdjęcia Jamie'go Dornana z "50 twarzy Grey'a Trylogia książki o Christianie Grey'u sprzedała się w milionach egzemplarzy na całym świecie. Nie mniejszą furorę zrobiła również filmowa kreacja kontrowersyjnej postaci opisanej w książkach E.L. James. Jamie Dornan w tej roli przysporzył sobie olbrzymiej popularności. Kobiety na całym świecie totalnie oszalały na jego punkcie! Aktor prezentował ponadprzeciętną sylwetkę i chociaż na ekranie nie miał zarostu, niedługo później przyznał, że nie czuł się w tej wersji komfortowo. To w ogóle możliwe?! Na co dzień gwiazdor "50 twarzy Grey'a" jest przyzwyczajony do brody, aktualnie również ją posiada! Co prawda aktor niezbyt udziela się w mediach społecznościowych, ale w sieci można znaleść kilka jego naprawdę gorących zdjęć! Sporo zamieszania zrobiły fotki z planu "Barb and Star go to Vista Del Mar", na których Jamie Dornan prezentuje się bez koszulki. Czy wygląda równie dobrze, jak podczas mocnego filmu "50 twarzy Grey'a"? Koniecznie zobaczcie to ujęcie oraz kilka...