Fani od dłuższego czasu podejrzewali, że małżeństwo Karola Kłosa i Aleksandry Dudzickiej, to już przeszłość. Siatkarz już miesiąc temu wydał oświadczenie, w którym to potwierdził, a teraz głos zabrała jego żona.

Karol Kłos i Aleksandra Dudzicka tworzyli idealny związek od ponad 16 lat. Siedem lat temu zdecydowali się wejść w związek małżeński. Siatkarz i jego ukochana chętnie udostępniali w sieci wspólne zdjęcia, dlatego, gdy wspólne fotografie zaczęły znikać z Instagrama, fani zaczęli podejrzewać, że w małżeństwie Karola Kłosa i Aleksandry nie dzieje się najlepiej. Okazało się, że ich przepuszczenia były słuszne. Karol Kłos pod koniec lipca bieżącego roku wystosował oświadczenie, w którym przyznał, że jego związek z Olą to już przeszłość.

Siatkarz nie ukrywał, że rozpad małżeństwa to w głównej mierze jego wina i że bardzo skrzywdził ukochaną.

Mam przeogromną prośbę do wszystkich zainteresowanych tematem - prosiłbym o uszanowanie mojej żony, która jest bardzo dobrym człowiekiem i z którą spędziłem ostatnie 16,5 roku mojego życia. Wystarczająco ją skrzywdziłem. Wystarczająco dużo już wycierpiała. Nie zasługuje ani na to, co zrobiłem, ani na durne komentarze i opinie. Prosiłbym bardzo o uszanowanie jej i jej prywatności.

- poinformował Kłos w oświadczeniu.