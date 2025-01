Kilka dni temu internauci nie ukrywali zdziwienia po tym, jak Sylwia i Akop Szostakowie poinformowali, że to już koniec ich związku. Internauci byli zaskoczeni, ponieważ pod koniec marca mężczyzna dodał wzruszający post w którym... chwalił żonę! Pod najnowszym wpisem Akopa głos postanowił zabrać Jakub Rzeźniczak. Jesteście ciekawi, co napisał?

Wiadomość o końcu związku Sylwii i Akopa Szostaków wywołała zdziwienie wśród internautów, którzy nie spodziewali się takiego obrotu sprawy. Para influencerów, po ponad 10 latach od ślubu, podjęła decyzję o rozstaniu. Zarówno Sylwia Szostak jak i Akop regularnie publikowali w mediach społecznościowych zdjęcia i filmy, na których pokazywali wzajemną miłość. Warto wspomnieć, że dosłownie kilka dni temu Akop Szostak wytatuował sobie twarz żony.

W piątek,29 marca Sylwia opublikowała oświadczenie, wyjaśniając, że decyzja o rozstaniu nie była impulsywna. Okazało się, że para od dłuższego czasu borykała się z problemami i nawet korzystała z pomocy specjalisty. Po niedawnym zerwaniu Akop zdecydował się iść naprzód i wrócić do pracy. Na jego Instagramie pojawił się post, w którym tłumaczył... jak wrócić do diety po świętach.

Jak wrócić do diety po świętach, w końcu tak dużo się jadło? Takie pytanie pada bardzo często.Odpowiedź jest bardzo prosta: należy zacząć zdrowo jeść Z jedzeniem warto nawiązać dobrą relację. Niestety, wiele ludzi, którzy są na diecie, podchodzi do tematu „albo trzymam na 100%, albo odpuszczam na max”. Kolejnego dnia jedzą mniej, trenują więcej. To nie jest dobre rozwiązanie!

Internautów bardziej interesowało jednak niedawne rozstanie pary i aktualny wygląd Akopa, niektórzy fani pisali, że "w oczach widać dużo smutku" jednak jak napisano w przypiętym komentarzu, nie jest to aktualne zdjęcie Akopa!

Pod postem roi się od komentarzy fanów, którzy wspierają Akopa w tym ciężkim czasie.