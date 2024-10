Wszyscy zapewne pamiętają, że Aneta Glam i Caroline Derpienski mają konflikt, a to wszystko za sprawą zarzutów, jakie Aneta kierowała w stronę młodej influencerki. Teraz okazuje się, że Caroline Derpienski wyznała, że Aneta miała racja, a ta postanowiła odpowiedzieć "królowej dolarsów" i wyjawiła całą prawdę o słynnym "Dżaku"!

W ubiegły weekend do mediów trafiła informacja, że Caroline Derpienski rozstała się ze swoimi "Dżakiem". Jej na pozór idealne życie zostało nadszarpnięte i jak sama twierdzi, musi zacząć żyć nową rzeczywistością. Caroline miała być gnębiona i zastraszana przez dużo starszego partnera, który - według jej relacji - kazał jej kłamać w mediach i pokazywać wystawne życie, którego w rzeczywistości nie miała. Caroline Derpienski opowiedziała o wszystkim, a na sam koniec dodała, że Aneta Glam miała rację w swoich osądach o jej związku z "Dżakiem". Po kilku dniach Aneta Glam zabrała głos w sprawie, a jej słowa mrożą krew w żyłach. Okazuje się, że kobieta bała się partnera młodszej koleżanki, jednak teraz, gdy para się rozstała, może w końcu powiedzieć prawdę!

Dostaję mnóstwo pytań o moją opinię w sprawie sytuacji Karoliny. Jak zauważyliście pewnie, od wielu miesięcy unikam tego tematu, jak również w ogóle odmawiam jakichkolwiek wywiadów, mimo że miały być na zupełnie inne tematy, a to dlatego, żeby nie prowokować ubliżających reakcji z ich strony. Działam jedynie na moim IG, a poza tym medialnie się wyłączyłam... Dlaczego? Bałam się jej faceta

Okazuje się, że Aneta Glam bała się również wychodzenia z domu wieczorami! Jednak cieszy się, że ten "cyrk" już się zakończył: