Na przełomie lutego i marca do mediów dotarły wiadomości o rozstaniu polityka PiS, Łukasza Schreibera i jego żony - Marianny. Choć gwiazda "Top Model" dopiero co zapowiadała, że nie ma zamiaru wdawać się w szczegóły swojego życia prywatnego, teraz ponownie zabrała głos ws. rozstania i opublikowała w sieci wpis.

Rozstanie Marianny i Łukasza Schreiberów wywołało niemałe poruszenie w sieci, a po słowach żony posła PiS o tym, że o decyzji męża dowiedziała się z mediów, w sieci jeszcze bardziej zawrzało. Choć gwiazda "Top Model" i Clout MMA zapowiedziała, że nie ma zamiaru już więcej poruszać tematu zakończenia związku publicznie, szybko zmieniła zdanie.

W sobotę Schreiber opublikowała na Instagramie nowy wpis, w którym ponownie odniosła się do kwestii separacji z mężem. Zacytowała słowa piosenki rapera Tede.

Wczorajszy dzień był dla mnie wyjątkowo trudny. Ale chcę to już zakończyć i ŻYĆ DALEJ swoim życiem. Dlatego tak aktualne są słowa zaśpiewane przez TEDEgo, mówiące o powstawaniu jak feniks z popiołów. Faktycznie wczoraj czułam się wypalona, ale wracam do żywych. Mam dla kogo żyć

Schreiber nawiązała też do tego, że jeszcze kilka dni wcześniej brała udział w nagraniach do teledysku Tedego - choć teraz jej prywatna sytuacja diametralnie się zmieniła, żona Łukasza Schreibera ma nadzieję na powrót lepszych dni:

Mam nadzieję, że ta pewność siebie i ten uśmiech sprzed kilku dni, który widać na zdjęciu - jeszcze do mnie wróci. Dziękuję, że jesteście

Pod wpisem zamieszczono liczne komentarze - duża część internautów wyraziła swoje wsparcie dla niełatwej sytuacji, w której znalazła się Marianna Schreiber. Pojawiły się też jednak spekulacje nt. wiarygodności całej historii.