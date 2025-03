Sandra Kubicka podzieliła się smutną wiadomością ze swoimi fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Modelka oficjalnie ogłosiła, że jej małżeństwo z Aleksandrem Baronem dobiegło końca. W swoim oświadczeniu podkreśliła, że decyzja o rozwodzie nie była łatwa, ale była konieczna. Przez pewien czas celebrytka walczyła o uratowanie związku, niestety ostatecznie parze się to nie udało.

Oświadczenie Sandry Kubickiej wywołało reakcje wielu osób znanych w polskim show-biznesie. O osobisty wpis w mediach społecznościowych pokusiła się również mama celebrytki. Grace Kubicka za pośrednictwem Instagrama podkreśliła, że najważniejsza jest więź łącząca modelkę i jej syna, Leonarda.

Matka i dziecko to najczystsza, najpiękniejsza więź, która trwa mimo wszystkiego. Bez względu na to, co dzieje się wokół, jedno pozostaje niezmienne, jej ramiona zawsze będą bezpiecznym schronieniem, a jego obecność największym światłem w jej życiu

– napisała Grace Kubicka.