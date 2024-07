Dosłownie na moment przed EURO 2024 w sieci pojawił się komentarz jednego z influencerów, który swoimi słowami całą uwagę skupił na Nicoli Zalewskim, który przygotowywał się do rozgrywek piłkarskich. Chodziło o brak wierności piłkarza. Jednak zarówno Nicola Zalewski, jak i Vanessa Rojewska nie odnieśli się do sprawy aż do teraz! W rozmowie z Jastrząb Post dziewczyna postanowiła przerwać wszelkie spekulacje. Zobaczcie, jak tłumaczyła się Vanessa.

Vanessa Rojewska szczerze o aferze z Nicolą Zalewskim

Kamil Szymczak to jeden z najbardziej popularnych influencerów w Polsce. Widzowie mieli okazję poznać go lepiej podczas programu "Drag Me Out". Nie od dziś wiadomo, że fani śledzą każdy ruch swojego ulubionego twórcy. I tak było również tym razem. Kamil Szymczak chwilę przed EURO 2024 dodał niepokojące Instastory skierowane do piłkarza reprezentacji Polski-Nicoli Zalewskiego:

Nico, poinformujesz swoją dziewczynę, co zrobiłeś z moją? - napisał wówczas Szymczak.

W sieci rozpętała się niemała burza, a sami zainteresowani- Vanessa i Nicola nie odnieśli się do sprawy. Po pewnym czasie Kamil Szymczak napisał kolejne oświadczenie, które zdziwiło fanów:

Przyznaję, że opublikowanie wspomnianej relacji w emocjach było błędem, a niedopowiedzenie doprowadziło do nadinterpretacji sytuacji, która miała miejsce. To spowodowało falę niezwykle krzywdzących Vanessę komentarzy. Niestety pomiędzy dwójką doszło do zdarzenia, które nigdy nie powinno mieć miejsca. Nie takiego jednak, jakie wykreował sobie Internet. Proszę o uszanowanie prywatności Vanessy

@vanessarojewska

Po paru tygodniach Vanessa Rojewska w końcu zabrała głos i odniosła się do wszelkich krzywdzących komentarzy. W rozmowie z Jastrząb Post wyjawiła:

Myślę, że komentarze, które padły w moją stronę, były w pełni niezasłużone, ale byłabym hipokrytką, gdybym teraz poruszyła ten temat. Jestem za tym, żeby spraw prywatnych jednak nie poruszać w internecie. Z osobami, z którymi powinnam to wyjaśnić, to wyjaśniłam, a sytuacja poszła w niepamięć - zdradziła Vanessa.

Co ciekawe, fani doszukują się kryzysu w związku Vanessy i Kamila Szymczaka. Okazuje się, że dziewczyna bardzo dawno nie publikowała zdjęć z ukochanym, a w komentarzach fani od razu dostrzegli, że influencerka na pewien czas zniknęła z mediów społecznościowych:

A gdzie Kamil? to dlatego nie było Cię w SM?

Pewnie już się rozstaliście, co?

Nie jesteś już z Kamilem? - dopytują fani.

