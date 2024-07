Małgorzata Rozenek-Majdan, mając dość ciągłego oceniania jej wyglądu, zamieściła w sieci wpis, który odbił się szerokim echem w mediach. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" zabrała głos w sprawie ciałopozytywności i tolerancji oraz swojej sylwetki, którą jest zachwycona:

Pisanie komukolwiek, że jest za gruby, chudy, wysoki, niski, prosty, krzywy, taki czy owaki jest po prostu nadużyciem i brakiem uprzejmości, a tak naprawdę czymś gorszym

Słowa Małgorzaty spotkały się z ciepłym przyjęciem, nie zabrakło jednak złośliwości.

Małgorzata Rozenek rozprawia się z hejterami

Na temat swojego brzucha oraz nóg Małgorzata Rozenek zdążyła pewnie przeczytać już wszystkie możliwe komentarze oraz epitety. Choć gwiazda TVN stara się nie przejmować hejtami, apeluje do internautów, by przestali oceniać czyjś wygląd - jest to po prostu niewłaściwe. W ostatnim poście na Instagramie Rozenek pokazała serię zdjęć z przeszłości i zapewniła, że na każdym etapie życia czuła się ze sobą szczęśliwa, niezależnie od wagi:

Mam taką sylwetkę jaką chciałam i jaka mnie się podoba. Tak samo jak będąc w ciąży bardzo podobało mi się moje ciało o 36 kg cięższe - pisała.

Wpis Małgorzaty chętnie komentują inne gwiazdy:

Dorota Szelągowska: TAK!!!!❤️ po stokroć tak! I jeszcze jak człowiek przestaje być jurorem czyjegoś wyglądu to w magiczny sposób zaczyna bardziej lubić siebie - sprawdzone info! Gosia LOVE

Lili Antoniak: Brawo! Problemem jest wieczne ocenianie. Ludzie oceniają wszystko i nie zdają sobie sprawy, że ich słowa mogą doprowadzić do tragedii, gdy dotkną osobę np. która jest wrażliwa lub ma depresje i uderzą w jej „czuły” punkt.

Aleksandra Adamska: Brawo Małgosiu! Piękny i wyważenie mądry post ????????

Wśród setek komentarzy pojawił się również z założenia "troskliwy" komentarz:

Dopiero po czasie (bo teraz nie), ale po czasie zauważysz, że masz anoreksję albo zauważysz, że panicznie boisz się utyć grama. My po czasie odpuścimy sobie te komentarze, ale Twój problem pozostanie, niestety. Nie mówię tego złośliwie - napisała jedna z internautek.

Małgorzata zareagowała i z klasą odpowiedziała:

Nie tylko mówisz to złośliwie, ale do tego, tak zupełnie szczerze, to nie wiesz za bardzo, co mówisz

W tym miejscu wypada ponownie zacytować Małgorzatę Rozenek:

Pamiętajcie, że to co piszecie tu o mnie dużo więcej mówi o Was niż o mnie. Nie projektujcie na mnie swoich lęków, ograniczeń, przekonań, albo zwykłego braku uprzejmości.

Zgadzacie się?

