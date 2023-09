Burza pod nowym nagraniem Małgorzaty Rozenek-Majdan z Heniem w przedszkolu. Wszystko przez ten szczegół

Małgorzata Rozenek pokazała urocze nagranie Henia! "To najsłodsze co dziś zobaczycie" twierdzi dumna mama

Małgorzata Rozenek pokazała urocze nagranie Henia! "To najsłodsze co dziś zobaczycie" twierdzi dumna mama

Małgorzata Rozenek pochwaliła się swoim szczęściem i opublikowała na Instagramie urocze nagranie oraz nowe zdjęcia małego Henia. Syn gwiazdy TVN i Radosława Majdana to prawdziwy słodziak, który skradł serca internautów. Henio już wkrótce skończy trzy miesiące i jak widać, rośnie jak na drożdżach! Musicie posłuchać, jak gaworzy synek Małgorzaty Rozenek. Henio skradł serca internautów Dokładnie 10 czerwca spełniło się największe marzenie Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Para właśnie wtedy została rodzicami małego Henia. Dumni rodzice chętnie pokazują w sieci zdjęcia ukochanego synka, który od samego początku skradł serca internautów. Teraz dumna mama opublikowała urocze nagranie i nowe zdjęcie małego Henia! WŁĄCZ DŹWIĘK 😁 To najsłodsze co dziś zobaczycie 😁😂 #dzidziuśmajdana #henrykwaleczny ❤️- napisała Małgorzata Rozenek. Widok małego Henia, który próbuje "rozmawiać" ze swoją mamą roczulił internautów! Nagranie skomentowało również sporo gwiazd: - Ojeeej! Cudny 🙈 kocham- napisała Julia Wieniawa. - Strzelę bramkę dla Realu, to jeszcze powie!🥳👟⚽️⚽️⚽️!- skomentowała Hanna Lis. - CUDO ♥️♥️♥️♥️♥️- dodała Joanna Przetakiewicz. Musicie posłuchać, jak gaworzy Henio Majdan! Synek Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana to najsłodsze, co dziś zobaczycie! Zobacz także: Małgorzata Rozenek eksponuje pociążowe fałdki. Na tym zdjęciu nawet nie próbuje być perfekcyjna Małgorzata Rozenek pokazała urocze nagranie z synkiem. Wyświetl ten post na Instagramie. ...