Małgorzata Rozenek spotkała paparazzi podczas popołudniowego spaceru ulicami Warszawy. Upalna pogoda skłoniła celebrytkę do zaprezentowania się tego dnia w letniej stylizacji. Zobaczcie jej najnowsze zdjęcia.

Małgorzata Rozenek w zielonej mini

Małgorzata Rozenek po urodzeniu najmłodszego dziecka postanowiła ostro popracować nad formą i rzeczywiście, udało jej się zrzucić nadprogramowe kilogramy oraz wrócić do sylwetki sprzed ciąży. Gwiazda chętnie relacjonowała swoje sesje treningowe w sieci, pozując do zdjęć w strojach sportowych przy sprzęcie do ćwiczeń.

Niektórzy spośród internautów uznali jednak, że Małgorzata Rozenek nieco się zagalopowała i schudła wręcz za dużo. 45-latka, zniecierpliwiona tego rodzaju komentarzami, odpowiedziała ich autorom zbiorczo, zaznaczając, że ma teraz taką sylwetkę, jaką chciała mieć. Nowe zdjęcia wykonane ukradkiem przez paparazzi potwierdzają, że żona Radosława Majdana jest wyjątkowo szczupła.

Małgorzata Rozenek dała się uwiecznić w intensywnie zielonej sukience długości ultramini w paski i z krótkimi rękawami. Do tej kreacji dobrała ciekawe dodatki - klapki na podwyższonej podeszwie z kolorowymi nadrukami, chroniący przed słońcem pleciony kapelusz oraz przyciemniane okulary.

Bardzo krótka mini odsłoniła nie tylko długie i szczupłe nogi gwiazdy TVN. Ujęcia paparazzi, co prawda to nie to samo, co Małgorzata Rozenek zwykle publikuje na swoim instagramowym profilu, ale figura nawet z zaskoczenia wygląda doskonale.

Tak wystrojona Małgorzata Rozenek oczekiwała przyjścia męża, Radosława Majdana, który także zaprezentował się tego dnia w typowo wakacyjnym wydaniu, wkładając pasiastą koszulę i żółte szorty. Były piłkarz schładzał się, popijając przez słomkę mrożoną kawę.

A jak wam się podoba Małgorzata Rozenek w naturalnym wydaniu? Powinna pokazywać więcej takich zdjęć?

