Chelsea Handler to jedna z nejlepszych przyjaciółek Jennifer Aniston, z którą jeszcze kiedyś Brad Pitt tworzył szczęśliwe (do pewnego momentu) małżeństwo. Kiedy Pitt poznał na planie filmowym Angelinę Jolie, okazało się, że jego miłość do Aniston nagle osłabła, a serce zaczęło mocniej bić kiedy w pobliżu znajdowała się piękna Jolie. To oznaczało jedno - koniec małżeństwa Jennifer Aniston i Brada Pitta i początek jego wielkiej miłości z Angeliną... Teraz historia się powtarza. Piękna bajka Brangeliny nie trwała zbyt długo - po dwóch latach małżeństwa ich związek przechodzi poważny kryzys - na tyle poważny, że Angelina postanowiła złożyć papiery rozwodowe i przejąć całkowicie opiekę nad dziećmi.

Plotki mówią, że Brad Pitt ma problem z alkoholem, marihuaną i agresywnym zachowaniem. Wcześniej wspomniana, Chelsea Handler, postanowiła odnieść się do małżeńskich problemów Brangeliny.

Media mówią, że rozwód Angeliny i Brada jest spowodowany uzależnieniem Brada, który miał problem z alkoholem i palił marihuanę. Ale dlaczego musiał się odurzać? Może dlatego, że przez ostatnie dwanaście lat swojego życia mógł po prostu wypoczywać nad jeziorem Como razem z Georgem Clooneyem i Mattem Damonem, zamiast siedzieć w domu z 85 bachorami mówiącymi w 16 różnych językach. Brad ćpa i pije, bo jest mężem walniętej wariatki! - powiedziała bardzo mocno Handler.

Przesadziła? A wy po której stronie konfiktu Brangeliny jesteście?

Ich małżeństwo wisi na włosku.

Jeszcze kiedyś uchodzili za idealne małżeństwo.

Jennifer Aniston i Brad Pitt byli kiedyś małżeństwem.