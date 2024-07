Jennifer Lopez i Ben Affleck w ostatnich tygodniach są pod nieustanną obserwacją mediów, po tym jak pojawiły się informacje o ich domniemanym rozwodzie. Fani doszukują się coraz to i nowszych "dowodów" w tej sprawie, a portal "Page Six" dotarł do informacji, która nie pozostawia już wątpliwości. Czy to naprawdę koniec "Bennifer", czy jest jeszcze szansa na zażegnanie kryzysu?

Co z małżeństwem Jennifer Lopez i Bena Afflecka? Nowe informacje

Fani Jennifer Lopez i Bena Afflecka z zapartym tchem śledzą informację, które od dłuższego czasu pojawiają się w mediach. Mówi się, że rozwód Jennifer Lopez i Bena Afflecka to już kwestia dni, a aktor już dawno wyprowadził się, ze wspólnej rezydencji i zabrał swoje rzeczy. Czy jest jeszcze szansa na uratowanie tego małżeństwa? Portal "Page Six" nie pozostawia wątpliwości w tej sprawie, jak udało mu się ustalić, szanse na pojednanie Bena Afflecka i Jennifer Lopez z dnia na dzień maleją i zażegnanie kryzysu w ich małżeństwie graniczy z cudem...

Backgrid/East News

Osoba z otoczenia gwiazdorskiej pary w rozmowie z "Page Six" przyznała jednak, że jest "znikoma szansa", że do rozwodu nie dojdzie, jednak Jennifer Lopez "nadal jest zakochana w swoim mężu". Jak jednak dodała, JLO postanowiła spędzić lato „w zdrowiu, szczęściu i radości” i robi to dla siebie i rodziny.

Nic nie może złamać jej ducha. Ona chce mieć lato pełne zabawy i śmiechu - zdradził informator portalu Page Six.

SplashNews.com/East News

Portal "Page Six" zwraca również uwagę na ostatnią aktywność Jennifer Lopez na Instagramie. Piosenkarka w niedziele, 7 lipca, na Instagramie udostępniła klip do utworu „Cambia el Paso” z 2021, a jeden wers piosenki zawiera następujące słowa:

Ona nie potrzebuje nikogo, żeby czuć się dobrze, Ona nie zawodzi, ona nie zawodzi(...)On nie zasługuje na to, żeby trzymać ją w ramionach. - śpiewa Jennifer Lopez.

To o czym śpiewa Jennifer, daje do myślenia. Myślicie, że faktycznie to już koniec?

