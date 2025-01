O tym sensacyjnym i szokującym wyłudzeniu mówi cała Francja. Ofiarą internetowego oszusta jest 53-letnia Anne. Projektantka pojawiła się w telewizji TF1 i opowiedziała w studiu o tym, jak przelała na konto rzekomego Brada Pita 830 tysięcy euro. Aż trudno uwierzyć w historię, która rozpoczęła się w lutym 2023 roku, gdy do 53-letniej Francuzki napisała kobieta podająca się za mamę amerykańskiej gwiazdy. Dzień później Anne otrzymała wiadomość od osoby podszywającej się pod hollywoodzkiego aktora. I tak kobieta zaczęła korespondować z oszustem. Z czasem coraz bardziej angażowała się w relację. W międzyczasie zakończyła małżeństwo, które przechodziło kryzys. Ostatecznie nieznajomy wyłudził od niej fortunę. Dopiero po fakcie zorientowała się, że została oszukana.

Anne udzieliła wywiadu francuskiej stacji TF1, w której opowiedziała o tym, jak została oszukana przez osobę podającą się za Brada Pitta. Zawstydzona 53-latka, nie kryjąc wstydu, przyznała, że dała się zmanipulować i choć miała podejrzenia co do autentyczności profilu w mediach społecznościowych oszusta, zdjęcia oraz filmy generowane przez sztuczną inteligencję osłabiły jej czujność. Rzekomy aktor wysyłał jej wiersze i wyznania miłosne. Sprawił, że poczuła się doeniona i zauważona.

Tak mało mężczyzn pisze do kobiet w ten sposób. Polubiłam człowieka, z którym rozmawiałam. Wiedział, jak mówić do kobiet, zawsze bytło to bardzo dobrze przemyślane

– przyznała Anne.