Pomimo natłoku pracy i kolejnych zawodowych zobowiązań, Jennifer Aniston nie zapomina również o życiowym balansie. Jak co roku, również i tym razem artystka wraz z przyjaciółmi udała się na noworoczną podróż do Meksyku. Po powrocie do Los Angeles gwiazda została sfotografowana przez paparazzi tuż po wyjściu z lotniska, a uwagę zwraca nie tylko jej casualowa stylizacja, ale też... brak makijażu. Tylko zobaczcie te zdjęcia!

Jennifer Aniston w rozczochranych włosach i bez makijażu na nowych zdjęciach paparazzi

Jennifer Aniston to zdecydowanie jedna z najpiękniejszych aktorek amerykańskiego show-biznesu, która swoją sławę zawdzięcza przede wszystkim serialowi "Przyjaciele". I choć od premiery show minęło już 28 lat, artystka wciąż zachwyca promiennym uśmiechem, świetną cerą i fenomenalną sylwetką, co możemy podziwiać nie tylko na ekranie, ale też w jej mediach społecznościowych. A jak Jennifer Aniston wygląda na co dzień? Paparazzi uchwycili, jak była żona Brada Pitta wychodzi z lotniska.

Backgrid/East News

Jak co roku, również tym razem Jennifer Aniston udała się do Meksyku, by świętować Nowy Rok. W podróży gwieździe towarzyszyli przyjaciele z show-biznesu - Jason Kent Bateman, znany z takich hitów, jak "Szefowie wrogowie" czy "Millerowie" oraz amerykański prezenter Jimmy Kimmel, gospodarz talk-show "Jimmy Kimmel Live!". Na najnowszych zdjęciach Jennifer Aniston z rozwianymi puklami walczy z wiatrem, popychając okazałą walizkę. Uwagę zwraca także brak makijażu.

Backgrid/East News

Jennifer Aniston podczas podróży postawiła przede wszystkim na wygodę. Jasne, jeansowe spodnie zestawiła z szarymi japonkami, do których dobrała czarne ponczo. Jednak to nie stylizacja gwiazdy, lecz jej niepokojący uśmiech sprawił, że w amerykańskich mediach zawrzało. Czyżby aktorka przesadziła z medycyną estetyczną?

Christopher Peterson / SplashNews.com/East News

Warto podkreślić, że artystka nie ukrywa, że fanką zabiegów laserowych i innych metod, które dbają o młodość skóry. Swego czasu chętnie korzystała również z botoksu, z którego szybko zrezygnowała.

- Ludzie myślą, że cały czas coś sobie wstrzykuję, ale to nieprawda - mówiła w 2011 roku Jennifer Aniston w rozmowie z magazynem "Men's Health". - Nie twierdzę jednak, że nie robiłam tego w przeszłości. Zrezygnowałam, bo z wypełniaczami wyglądałam karykaturalnie. Nie pasują do mnie. Jak dbam o siebie dzisiaj? Cóż, starzeję się i moja skóra się zmienia.

Myślicie, że po latach zmieniła zdanie?

Christopher Peterson / SplashNews.com/East News