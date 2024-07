Angelina Jolie i Brad Pitt po dwóch latach małżeństwa rozwodzą się. Jolie wniosła pozew o rozwód i już niedługo ich piękna rodzinna bajka może się zakończyć. Dlaczego Brangelina się rozwodzi? Powód nie do końca jest jasny. Ponoć Brad Pitt miał romans na planie filmowym z Marion Cotillard. Sama Cotillard zaprzecza tym plotkom. Inne źródła mówią, że Pitt ma problem z alkoholem i zachowuje się agresywnie w stosunku do dzieci. Przykładem tego miała być kłótnia w samolocie 14 września. To wtedy Pitt ponoć zachowywał się agresywnie w stosunku do syna Maddoxa, choć do rękoczynów ponoć nie doszło. Jak podaje "Daily Mail", istnieje wideo, na którym widać tę kłótnię Pitta z Maddoxem.

Na wideo ponoć widać, jak Pitt wrzeszczy, ale nie widać na nim, żeby doszło do jakiejkolwiek przemocy fizycznej - czytamy na "Daily Mail".

To może być twardy dowód dla Angeliny Jolie, jeśli wideo pokaże, że jednak w samolocie doszło do rękoczynów. Ale jeśli okaże się, że Brad nie zastosował przemocy w stosunku do Maddoxa, podejrzenie o znęcaniu się nadz dziećmi i jeden z argumentów Jolie zdecydowanie osłabną. Spór ten nadal jest badany przez FBI.

Kto przejmie opiekę nad dziećmi?

Angelina Jolie nie chce być już dłużej żoną Brada Pitta i oświadcza, że będzie walczyć o wyłączną opiekę nad dziećmi - a Brad Pitt będzie miał prawo do odwiedzania dzieci. Obrońcy Pitta twierdzą, że aktor chce tylko dobra swoich pociech i nie będzie walczył w takim stylu jak Angelina.

Jak sprawa się zakończy? Dzieci zostaną z matką czy z ojcem? Przekonamy się o tym po rozwodzie Jolie i Pitta.

Kłótnia z Maddoxem może być ważnym dowodem dla Angeliny Jolie.

