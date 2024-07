Do tej pory wszyscy zastanawiali się kiedy Borys Szyc oświadczy się swojej partnerce Kai Śródce. Wszelkie domysły i przypuszczenia można już wyrzucić w kąt, jako, że tygodnik "Świat i ludzie" donosi właśnie, że aktor oświadczyny ma już za sobą.

Do tych doszło podczas niedawnej wspólnej podróży aktora i Kai do Australii. Jak twierdzi tygodnik, w Sydney, niedaleko Harbour Bridge, aktor razem ze Śródką wszedł do sklepu z biżuterią. Kiedy wyszli, ten rzucił się na kolana i zapytał o rękę Śródki. Na zadane pytanie usłyszał wydobywające się z ust jego ukochanej "tak".

My gratulujemy i zazdrościmy romantycznych zaręczyn na krańcu świata.



daks