Przerażony Borys Szyc wyznaje: "Coraz mniej nam zostaje na życie"

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska wydawali się być idealną parą. Byli ze sobą kilka lat i mieli już naprawdę poważne plany na przyszłość. Niestety, ich związek zakończył się i to w dość dramatyczny sposób. Adam wcale nie ukrywał, że jest mu bardzo przykro i smutno. To nie on chciał końca tej relacji, a jego ukochana... Mimo wewnętrznego smutku aktor otrząsnął się i dużo pracował. Teraz wypoczywa na wakacjach z najbliższymi. Ale czy jest szczęśliwy? Adam Zdrójkowski w końcu odżył po rozstaniu z Wiktorią Gąsiewską? Mimo wewnętrznych rozterek, Adam Zdrójkowski wciąż pozostaje w kontakcie z fanami. Odkąd ogłosił, że jego związek z Wiktorią Gąsiewską jest już skończony , internauci tym chętniej zaglądają do jego mediów społecznościowych, by sprawdzić, co u niego słychać. Rozstanie aktorów odbiło się przecież ogromnym echem w świecie medialnym. Przyczyniły się do tego zdjęcia paparazzi Wiktorii Gąsiewskiej z tancerzem "Tańca z Gwiazdami" Jakubem Lipowskim. Podczas gdy Adam Zdrójkowski nie ukrywał swojej rozpaczy , Wiktoria Gąsiewska zajęta już była swoimi sprawami. Aktorka ostro odpowiadała na pytania fanów, skutecznie ucinając temat swojej relacji. Adam Zdrójkowski też zakończył ten temat w mediach i zajął się swoim życiem. Po występie w "Twoja twarz brzmi znajomo" aktor zdecydował się na wakacje z rodziną. Jak się okazuje gwiazdor "Rodzinki.pl" wybrał najbardziej popularny kierunek, jakim jest Zanzibar. Odkąd Adam Zdrójkowski wylądował w tym pięknym kraju, wciąż relacjonuje fanom, co robi. Wygląda na to, że bawi się świetnie! - Mnemba ✊🏻 chyba zjarałem sobie plecy… again 💪🏻👍🏻 dobrego wieczoru! 😎 - napisał aktor pod postem i pochwalił się zdjęciami wprost znad oceanu!...