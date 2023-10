Ruszyły matury 2023. Wśród tegorocznych maturzystów nie brakuje znanych nazwisk - w tym gronie znalazła się także 19-letnia Sonia Szyc, jedyna córka Borysa Szyca, który na swoim Instagramie pokazał zdjęcie nastolatki, życząc jej powodzenia tuż przed egzaminami.

Reklama

Do przodu @soniaaszyc - dopinguje córkę słynny aktor.

Zobaczcie, jak dziś wygląda Sonia.

Tak dziś wygląda córka Borysa Szyca

Pierwszego dnia maturzyści, wśród których są również m.in. Roksana Węgiel i Anika Dąbrowska z "The Voice Kids" czy Natalia Paździor z "MasterChefa Junior", piszą egzamin z języka polskiego. Jak z tym przedmiotem poradzi sobie Sonia Szyc, 19-letnia córka Borysa Szyca? Nastolatka, podobnie jak tysiące innych uczniów, przystąpiła dziś do matury, o czym słynny aktor napisał na Instgramie. Przy okazji zdobył się na wzruszające wyznanie:

Powodzenia dla wszystkich maturzystów!!! A zwłaszcza dla takiej jednej, którą bardzo kocham❤️ - napisał Borys pod nowym zdjęciem Sonii.

Fani gwiazdora ruszyli zaś z życzeniami "połamania pióra".

Zobacz także: Córka Natalii Kukulskiej, Ania, skończyła 18 lat! "Jesteś doskonała, ukochana i wszystko co najpiękniejsze przed Tobą"

Co ciekawe, Sonia Szyc ma za sobą... debiut aktorski i to u boku ojca. Już jakiś czas temu wraz z Borysem zagrali w filmie "Miało Cię nie być" Jakuba Michalczuka, którego premiera już wkrótce. Zdjęcia do produkcji trwały zaś od maja do lipca poprzedniego roku:

Soniu, jestem z Ciebie tak dumny… pokochała Cię cała ekipa i przyjęła do swojej filmowej rodziny. Jesteś utalentowana, pracowita i bardzo skromna. Gratuluję Ci i bardzo kocham - pisał wówczas Borys pokazując zdjęcia z planu.

Reklama

Sonia Szyc jest owocem miłości Borysa Szyca z Anną Bareją, z którą rozstali się lata temu. W 2019 roku Szyc wziął ślub z Justyną Nagłowską, w 2020 roku doczekali się zaś syna, Henryka.