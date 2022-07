Borys Szyc z córką w filmie. 18-letnia Sonia to kopia taty. Tak dziś wygląda

Borys Szyc wydał oświadczenie po środowej emisji filmu Sylwestra Latkowskiego "Nic się nie stało" i zapowiedział pozew sądowy. Dołączył tym samym do grona gwiazd, m.in. Natalii Siwiec, Radosława Majdana i Kuby Wojewódzkiego , które zapowiedziały kroki prawne przeciwko autorom filmu. Aktor, w bardzo obszernym wpisie, który umieścił na Instagramie opisał swoją wersję wydarzeń, o których mowa w filmie. Przyznał, że faktycznie bywał w "Zatoce Sztuki", ale po wybuchu afery sam domagał się wyjaśnienia tej sprawy: Jadłem tam posiłki i piłem w czasach kiedy jeszcze korzystałem z alkoholu, czyli robiłem to co wszyscy inni. Po informacji o zarzutach wobec właściciela i innych osób stanąłem razem z prezydentem Jackiem Karnowskim w jednym rzędzie, domagając się wyjaśnienia sprawy i sprawiedliwości dla ofiar, bo to one są tu najważniejsze. - czytamy w oświadczeniu Borysa Szyca. Gwiazdor podkreśla, że sam jest ojcem dorastającej córki i ojczymem dwóch dziewczynek, dlatego sam uważa, że "pedofilia to najohydniejsza zbrodnia: Pedofilia to dla mnie najohydniejsza zbrodnia, która powinna być karana najsurowiej jak się da. Film „Symetria” był nie tylko filmową fabułą w której grałem. To było również nasze prywatne zdanie o tym, co z takimi osobami powinno dziać się w więzieniu. Mocne ale prawdziwe. Borys Szyc o wiadomościach od Sylwestra Latkowskiego Aktor przyznał, że Sylwester Latkowski zgłosił się do niego i próbował zdobyć wiadomości na temat tego, co działo się w "Zatoce Sztuki"" Pan Latkowski zaczął mnie atakować swoimi wiadomościami już w lipcu 2019 roku. Koniecznie chciał bym mu powiedział coś sensacyjnego, bo przecież jak tam chlałem, to na pewno „coś” wiem. (…) Raz groził, raz...