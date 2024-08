Oliwer Kubiak oświadczył się swojemu ukochanemu podczas ich włoskiej podróży z okazji rocznicy związku. Teraz na profilu Jacka Jelonka pojawiło się Q&A, w którym model podzielił się szczegółami zaręczyn. Okazuje się, że on również poprosiło rękę Oliwera! Dodatkowo zdradził kto, będzie robił pierwszy taniec.

Jacek Jelonek oświadczył się swojemu ukochanemu

Jacek Jelonek zyskał popularność podczas pierwszego sezonu "Prince Charming", w którym szukał miłości. Mimo wielu kandydatów serce Jacka zdobył nikt inny jak Oliwer Kubiak. Mężczyzna wspierał swojego ukochanego, gdy ten brał udział w "Tańcu z Gwiazdami". Fani uwierzyli w ich zażyłą relację dzięki czemu Jelonek i Kubiak zdobyli pierwsze miejsce w Plebiscycie Party. Ich szczere uczucie potwierdziły również zaręczyny, które miały miejsce podczas ich wyjazdu do Włoch.

Teraz Jacek Jelonek odpowiedział na kilkanaście pytań odnośnie jego związku, przygotowań do ślubu oraz zaręczyn. Okazuje się, że Oliwer również otrzymał pierścionek zaręczynowy od swojego ukochanego!

Następnego dnia po zaręczynach (przep. red.) pojechaliśmy do Mediolanu i Oli dostał swój pierścionek zaręczynowy - oznajmij Jacek.

@iamjackjelonek

Jacek Jelonek wyznał również, że planował zaręczyny jako pierwszy, ale ubiegł go Oliwer. Pierścionek, jakim obdarował swojego ukochanego to koszt 5180 złotych. Z kolei Oliwer zakupił pierścionek za 8630 złotych.

Co więcej, narzeczeni szykują się już do ślubu, a fani nie mogą doczekać się aż ceremonia stanie się rzeczywistością. Jedna z internautek zapytała czy pierwszy taniec ułoży im Michał Danilczuk - w końcu to z nim Jacek Jelonek doszedł do finału w "Tańcu z Gwiazdami" jako pierwsza w historii para jednopłciowa. Odpowiedź wydaje się być wymowna:

AAAAA o to zapytajcie Michała - odpowiedział wymijająco Jacek.

@imjackjelonek

Myślicie, że już niebawem zobaczymy kadry z przygotowań do ślubu Jacka i Oliwera? Przypominamy, że zanim to nastąpi będziemy mieli okazję oglądać zakochanych podczas jednego z uwielbianych programów "Azja Express".

Będziecie oglądać?

