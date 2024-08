Borys Szyc przez wiele lat prowadził imprezowy styl życia i wcale tego nie ukrywał. Wokół życia prywatnego aktora nie brakowało kontrowersji, ale już od dawna Borys Szyc znalazł spokój i szczęście u boku Justyny Nagłowskiej. Para w 2020 roku zdecydowała się stanąć na ślubnym kobiercu po wielu wspólnych latach. Wtedy gwiazdor nie ukrywał, że jest naprawdę szczęśliwy:

Powiedzieliśmy sobie TAK. I tak kończymy ten niesamowity dla nas rok. Tak, to był dobry rok. Tak, jesteśmy szczęśliwi.Tak, będziemy mieli syna. pisał Borys Szyc na Instagramie.

Teraz para została przyłapana przez paparazzi i wygląda na to, że niemal wszystko, co deklarował Borys Szyc jest nadal aktualne. Wystarczy spojrzeć na te zdjęcia.

Zakochany Borys Szyc przyłapany na czułościach z żoną

Borys Szyc rzadko mówi otwarcie o swoim życiu prywatnym, dlatego jest łakomym kąskiem dla paparazzi. Tym razem aktor został przyłapany podczas wyjścia z żoną do jednej z warszawskich restauracji. Wygląda na to, że to był ważny dzień dla Borysa Szyca i Justyny Nagłowskiej, a ukochana gwiazdora została obdarowana bukietem pięknych kwiatów. To jeszcze nie wszystko! Para po tym, jak opuściła restaurację w doskonałych nastrojach wybrała się na krótki spacer. Podczas przechadzki warszawskimi ulicami Borys Szyc czule obejmował żonę. Niedługo potem para trzymała się za ręce. Widać, że uczucie w ich relacji cały czas kwitnie i mimo upływu lat są w sobie nadal zakochani... Tylko zobaczcie te zdjęcia!