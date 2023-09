Żona Borysa Szyca przekazała radosną nowinę. Fani gratulują

W sieci Justyna Nagłowska jest znana przede wszystkim z prowadzenia podcastów "Matka też człowiek" oraz "Nagłowska na głos". Prywatnie jest żoną Borysa Szyca. Para jest razem już 11 lat i ma za sobą historię bogatą w doświadczenia, choć te nie zawsze były łatwe. Związali się w trudnym dla nich okresie. Aktor zmagał się z chorobą alkoholową, natomiast dziennikarka była w trakcie rozwodu. Dzisiaj gwiazdy są szczęśliwym małżeństwem i tworzą patchworkową rodzinę z dwiema córkami Justyny z poprzedniego związku, córką Borysa oraz wspólnym synkiem. Henryk przyszedł na świat 21 marca 2020 roku. Teraz żona aktora podzieliła się wspaniałą nowiną z fanami.

Podcasty Justyny Nagłowskiej cieszą się dużą popularnością w mediach. Żona Borysa Szyca w autorskim programie "Matka też człowiek" porusza temat macierzyństwa, natomiast w "Nagłowska na głos" dziennikarka rozmawia o świadomym życiu z gwiazdami. Jest też współwłaścicielką marki odzieżowej Flawless. Ukochana aktora zgromadziła już sporą grupę fanów, którym właśnie przekazała radosne wieści.

Zobacz także: Paulina Rzeźniczak spodziewa się córeczki? Jedna rzecz zwróciła uwagę fanów

Pawel Wodzynski/East News

Za pośrednictwem Instagrama Justyna Nagłowska ujawniła, że zabrała się za urządzanie swojego nowego studia. Dziennikarka zdradziła, że marzyła o tym już od dawna. Wreszcie zabrała się za spełnianie tego marzenia. Żona Borysa Szyca podkreśliła, że to dla niej bardzo ważna zmiana na drodze rozwoju. Dodała, że niedługo fani będą mogli sami zobaczyć, jak powstaje jej wymarzona przestrzeń.

Instagram @naglowska_podcasty

Od dłuższego czasu czułam pod skórą, że tego chcę, że tego potrzebuję. A potem okazało się, że o tym marzę. Marzenia same się nie spełniają. Marzenia się spełnia. Wzięłam sprawy w swoje ręce, a dziś dosłownie klucze w moje ręce. Od mojego biura-studia, które zaczynam właśnie dla siebie urządzać. Jestem szczęśliwa, bo takie swoje miejsce to coś bardzo ważnego, jeśli chodzi o rozwój. To kolejny krok i też takie poczucie, że to jest praca, do której podchodzę poważnie i uważnie. Cieszę się. Naprawdę się cieszę i jestem dumna z siebie. To fajne uczucie. Niebawem zaproszę was do podglądania, jak będę urządzać tę przestrzeń krok po kroku. Wszystko mam już przemyślane, teraz mogę przystąpić do realizowania planu. Nie mogę się doczekać pierwszych nagrań w moim studio. A to już całkiem niedługo — napisała na Instagramie.