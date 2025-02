4. sezon "Farmy" oficjalnie dobiegł końca. 28 lutego odbył się huczny finał, który zakończył się w najmniej spodziewany sposób. Wiadomo już, że "Super Farmerem" został Bandi, ale nie tylko on ma powód do świętowania. W czasie, gdy wszyscy składali mu gratulacje, tuż obok odbyły się zaręczyny! Zachwytom nie było końca. Ten wyjątkowy moment udało się uchwycić na transmisji live.

Serfer oświadczył się ukochanej po finale "Farmy"

Finał 4. sezonu "Farmy" dobiegł końca, a my oficjalnie poznaliśmy zwycięzcę. Głosami widzów zwyciężył Bandi, który niemal od samego początku był ich faworytem. Do samego końca walka była jednak zacięta, a gdy został już tylko on z Żanetą, nie było jasne, kto z nich ma większe szanse. Ostatecznie wygrana górala wszystkich ucieszyła. Nie jest to jednak jedyny powód do radości, który dziś nie pozwoli im spokojnie zasnąć.

Zaledwie kilka minut po ogłoszeniu werdyktu, gdy kamery już zgasły, a tłum ruszył w kierunku Bandiego z gratulacjami, Serfer wyszedł na środek i oświadczył się ukochanej! Padł na kolana, a gdy zadał kluczowe pytanie, ona również nie była w stanie ustać na nogach. Zalała się łzami i zgodziła się zostać jego żoną! Na szczęście udało się uchwycić ten moment na transmisji live, która akurat odbywała się na instagramowym profilu programu.

Ukochana Serfera przyznała po wszystkim, że choć spodziewała się, że niebawem ten może jej się oświadczyć, nie przypuszczała, że może się to wydarzyć za kulisami finału "Farmy". Nie zostawiła cienia wątpliwości, że jest przeszczęśliwa.

Bandi czwartym "Super Farmerem"

Zwycięstwo Bandiego wywołało lawinę gratulacji. Widzowie wytrwale trzymali za niego kciuki i wierzyli, że uda mu się wygrać. Sam góral, gdy usłyszał werdykt, wydukał jedynie:

Emocje są pierońskie, ja idę płakać (...) Teraz trzeba się cieszyć, że jako najstarszy farmer, tego roku prawie 60-letka, żem dał rade, żem to wytrzymał do końca

Wszyscy zwycięscy programu "Farma"

Dotychczas zaledwie jednej kobiecie udało się zgarnąć tytuł "Super Farmera". Poprzednie edycje wygrali bowiem:

Kuba Wojnowski "Wojna" w 2022 roku,

Tomasza Wędzony w 2023 roku,

Angelika Kałużna w 2024 roku.

Warto również dodać, że potwierdzona już została piąta edycja show.

Gratulujemy zarówno Bandiemu wygranej, jak i Serferowi oraz jego ukochanego zaręczyn!

Artur Zawadzki/REPORTER

