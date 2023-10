Już za kilka dni na ekranach polskich kin zadebiutuje film "Miało cię nie być", w którym Borys Szyc zagrał w towarzystwie swojej córki. Chociaż Sonia Szyc jest na początku swojej aktorskiej drogi, już otrzymała pierwsze nagrody i wyróżnienia. Jak im się współpracowało na planie?

Borys Szyc z córką w jednym filmie

Od kilku miesięcy głośno jest o tym, że Borys Szyc wystąpił w jednej produkcji ze swoją 19-letnią córką. Światowa premiera "Miało cię nie być" miała bowiem swoją premierę w maju tego roku, jednak w polskich kinach obraz pojawi się dopiero za kilka dni. To drugi - po "Teściach" - pełnometrażowy projekt Kuby Michalczuka. Wiadomo, że film opowiada o 17-letniej dziewczynie (w tej roli Sonia Szyc), która konfrontując się z trudnym życiowym tematem, wkracza do świata ojca (Borys Szyc), z jakim od dawna nie utrzymuje kontaktów. Jak to się stało, że zagrali razem?

— Dostałem telefon pewnego dnia z prośbą o kontakt do mojej córki, ponieważ Kuba Michalczuk, który wyreżyserował wcześniej ''Teściów'' — świetny film - poszukuje dziewczyny do swojego filmu, 17-latki. Zobaczył podobno na Facebooku filmik z zakończenia ósmej klasy Sonii, gdzie razem śpiewaliśmy piosenkę ''Shallow''. To był jej pomysł, żeby na koniec zaśpiewać dla ludzi. Wtedy już byłem bardzo zestresowany. (...) Był to dla mnie wzruszający moment. (...) Okazało się, że [Kuba Michalczuk — przyp. red.] planuje sobie film. Scena castingowa była dla ojca i córki. Kuba pomyślał, że jak zdarzyło mi się coś kiedyś zagrać, to może bym córce pomógł na castingu i tak też zrobiłem. (...) Sonia załatwiła mi tak naprawdę rolę - wyznał Borys Szyc ostatnio w programie "Onet Rano".

Choć to początek jej drogi, to Sonia Szyc doczekała się już nawet pierwszych wyróżnień. Jej tata w jednym z wywiadów przyznał, że nigdy nie był tak dumny z żadnej swojej nagrody, jak z tego momentu, gdy otrzymała ona w Krakowie na Off Camera 2023 nagrodę "Rising Star", czyli z ang. "Wschodząca Gwiazda". Co ważne, owe wyróżnienie przyznawało zagraniczne jury.

Nikt nie wiedział, kim ona jest, nie znał całego kontekstu naszego prywatnego, więc to było niezwykle wzruszające - powiedział Boryc Szyc.

W niedzielę 22 października Borys Szyc z córką byli także gośćmi "Dzień Dobry TVN". Podczas tej wizyty okazało się, że Sonia Szyc będzie chciała w przyszłości połączyć aktorstwo ze śpiewaniem. W trakcie rozmowy artysta zdradził również, jak wyglądała ich współpraca na planie. Przyznał, że nie dawał córce rad i nie ingerował w jej interpretacje.

Nie chciałem się wtrącać. Oni z Kubą Michalczukiem mieli tak fajną relację zbudowaną, że ja z przyjemnością to obserwowałem - dodał Borys Szyc w ''Dzień Dobry TVN''.

