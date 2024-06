Weronika Książkiewicz i Krzysztof Latek nie mieli łatwej wspólnej przeszłości. Rozstali się tuż po narodzinach Borysa, 14-letniego dziś syna. Po latach batalii w sądzie, dla dobra dziecka doszli do porozumienia i oboje byli dla niego filarami i nieocenionym wsparciem. 11 czerwca 2024 roku media obiegły druzgocące wieści o śmierci zaledwie 59-letniego Krzysztofa Latka, byłego partnera Weroniki Książkiewicz i ojca Borysa.

Nie żyje Krzysztof Latek, były partner Weroniki Książkiewicz, z którym doczekała się syna. Borys ma dopiero 14 lat. Nic nie zapowiadało tragicznych wieści. Biznesmen w tym roku skończył 59 lat.

Weronika Książkiewicz i Krzysztof Latek rozpoczęli swój związek w 2008 roku. Mówiło się o wielkiej miłości, a oni sami zdawali się być nierozłączni. Dwa lata później na świecie pojawił się ich syn Borys. Niestety chwilę po narodzinach dziecka aktorka rozstała się z partnerem. Jak informował przed laty Pudelek.pl, było to zaledwie trzy miesiące po narodzinach syna.

Aktorka wyprowadziła się do rodziców, którzy byli dla niej nieocenioną pomocą. To nie był łatwy czas, a kwestie opieki nad dzieckiem eks partnerzy załatwiali w sądzie:

Biznesmen twierdził wówczas, że Weronika Książkiewicz utrudniała mu kontakt z synem.

Zobacz także

Bardzo kocham syna i chcę z nim spędzać dużo więcej czasu. Niestety, jego matka tego nie rozumie i utrudnia nam kontakt jak może. Zastanawiam się, za co mści się na moich rodzicach, ludziach w podeszłym wieku, pozbawiając ich kontaktu z wnukiem. Wierzę w sprawiedliwość i w to, że któregoś dnia będę mógł zabrać syna do parku na spacer, a potem ukołysać do snu

- czytamy.