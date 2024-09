Blanka Stajkow kilka dni temu gościła w szkole podstawowej nr 2 w Skawinie, gdzie dała koncert z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. 25-latka twerkowała na scenie przed dziećmi czym wywołała ogromny skandal. Internauci nie kryli oburzenia i w dosadnych słowach ocenili show młodej artystki. Stajkow najwyraźniej nie przejęła się oceną innych i miała do przekazania kolejną rewelację!

Jedna ze stacji radiowych zorganizowała ostatnio koncert pt. "Najfajniejszy Pierwszy Dzwonek w Polsce" i do udziału w przedsięwzięciu zaproszono jedną z gwiazd młodego pokolenia- Blankę. Piosenkarka na terenie szkoły podstawowej nr 2 w Skawinie zaśpiewała swój najnowszy kawałek "Asereje (Airplane Mode)", a swój występ postanowiła umilić dzieciom, prezentując swoje zdolności taneczne. Blanka wraz z dwoma tancerkami twerkowała przed maluchami. Jej show wywołało wielkie poruszenie w sieci, a internauci nie kryli oburzenia.

Blanka najwyraźniej nie przejęła się dobitnymi komentarzami, bo na swoim TikToku zapowiedziała, że występ w szkole w podstawowej nr 2 w Skawinie to był dopiero początek.

Blanka zapowiedziała, że chętnie przyjedzie również do innych szkół i z tej okazji ogłosiła konkurs.

Mamy dla Was Asereje School Challange, więc jeśli macie ochotę, jeśli chcecie, żebym przyjechała do Waszej szkoły, żebyśmy sobie spędzili fajnie razem dzień, to: nagrajcie tiktoka! Samemu, z kolegą, z koleżanką lub nawet z całą klasą.

Głos w sprawie afery z Blanką zabrała dyrektorka szkoły podstawowej nr 2 w Skawinie- Halina Buchowska, która w rozmowie z "Pudelkiem", wyznała, że w jej ocenie występ piosenkarki poszedł zgodnie z planem.

U nas odbiór występu był bardzo pozytywny. Przed koncertem wspólnie z przedstawicielem pana burmistrza, przedstawiliśmy nasze oczekiwania co do stroju, w którym wystąpi gwiazda i co do repertuaru. W tym zakresie nie mamy żadnych zastrzeżeń. Uważam, że wszystko odbyło się zgodnie z planem

- wyznała kobieta w rozmowie z Pudelkiem.