Blanka Lipińska postanowiła urządzić sobie długie wakacje. Autorka popularnych erotyków odpoczywa z dala od Polski. Nie zapomina jednak o swoich fanach. W czasie sesji pytań i odpowiedzi, urządzonej na swoim Instagramie, zdradziła, jaki ma stosunek do show-biznesu. Nie przebierała w słowach.

Blanka Lipińska na temat show-biznesu

Ostatni czas był bardzo intensywny w życiu pisarki. Jeszcze niedawno Blanka Lipińska celebrowała premierę "Kolejnych 365 dni" w USA. Tuż po niej okazało się, że autorka powieści erotycznych napisałam czwartą część trylogii, ale nie jest w stanie powiedzieć, kiedy odbędzie się jej premiera. W prywatnym życiu celebrytki także sporo się działo. Blanka Lipińska jest bardzo szczęśliwa u boku nowego partnera, Pawła Baryły. Teraz jednak, po tak intensywnym czasie pisarka postanowiła odpocząć od show-biznesu, o którym, jak się okazuje, nie ma najlepszego zdania. Na jej Instagramie pojawił się wymowny wpis, w którym twierdzi, że obecność w mediach przysporzyła jej wielu problemów:

- Mając prawie 40 lat po prostu doskonale umiałam sobie to poukładać. Zaliczając po drodze załamania nerwowe i depresje. Posłuchaj wywiadu ze mną! ShowBizz to straszne i bezwzględne miejsce! Dla baby, co ma już sporo za sobą, a dla dziecka co wchodzi w dorosłość to już kompletny dramat. Ja decyzje podjęłam świadomie, ale nie miałam pojęcia gdzie się pcham - przyznała.

Instagram @blanka_lipinska

Blanka Lipińska pokusiła się o takie wyznania ze wglądu na fakt, że jedna z internautek zarzuciła jej hipokryzję. Podczas sesji pytań i odpowiedzi autorka erotyków odradziła młodej dziewczynie świat show-biznesu, podczas gdy sama jest dumna ze swoich osiągnięć w tym świecie. Teraz twierdzi, że chce uratować młode dziewczyny przed popełnieniem błędu:

- A teraz, gdy już wiem, żeby ratować takie przyszłe "Britney Spears" mogę im to tylko odradzać. Ta dziewczyna nie napisała, że chce być piosenkarką, czy aktorką, ona chciała być sławna (a przynajmniej to wynikało z pytania) więc jedyne co mogę zrobić to jej to odradzić - skwitowała.

East News/VIPHOTO

Na tym jednak jej wyznania się nie skończyły. Blanka Lipińska odpoczywając na słonecznych wakacjach w Egipcie z chęcią publikuje w swoich mediach społecznościowych kuse zdjęcia w bikini. Jednak z fanek stwierdziła, że zazdrości jej piersi. Co na to królowa polskich erotyków? Stwierdziła, że nagość jest dla niej zupełnie naturalna:

- Ja jak jeszcze nie kupiłam sobie ładnych (piersi), to brzydkie pokazywałam. Bo to nie jest kwestia pokazywania, tylko tego, że dla mnie nagość jest tak naturalna jak dla innych to, by się ubrać - skwitowała.

Jak zawsze bezpośrednio. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć jej udanych wakacji z dale od show-biznesu.

Instagram @blanka_lipinska