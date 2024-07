Pokaz najnowszej kolekcji duetu Paprocki & Brzozowski zebrał w Elektrowni Powiśle wiele osób z polskiego show-biznesu. Nie zabrakło Joanny Koroniewskiej, Macieja Dowbora, czy Małgorzaty-Majdan Rozenek. Na evencie pojawiła się również Blanka Lipińska, która postanowiła pokazać światu swojego ukochanego - Pawła Baryłę.

Na profilu na Instagramie Blanki Lipińskiej przez ostatnie lata na próżno szukać zdjęcia potwierdzającego, czy jej serce jest zajęte. Sporadycznie pojawiały się jednak InstaStories, które były dwuznaczne. Celebrytka już jakiś czas temu zdradziła, że razem z partnerem podjęli decyzję o tym, że nie będą mieli medialnej relacji. Sytuacja zmieniła się właśnie dzisiaj, kiedy to Lipińska postanowiła, że oficjalnie przekaże obserwatorom informację, że jej status brzmi "zajęta".

Już wczoraj na pokazie najnowszej kolekcji duetu Paprocki & Brzozowski paparazzi zrobili serię zdjęć Blance Lipińskiej i jej przystojnemu partnerowi. Nagłówki aż pękały w szwach od tego, że w życiu Blanki pojawił się ktoś nowy. Jednak to nie pierwszy event, na który celebrytka zabrała ze sobą ukochanego Pawła. Para pojawiła się razem m.in. na premierze filmu "365 dni".

Oto jest i ON. Człowiek, który u mojego boku trwa już prawie trzy lata. Czy to mój najdłuższy związek w życiu ? Być może. Czy to już „na zawsze”? Na nasze zawsze na pewno. Jak długo to zawsze potrwa ? Któż to wie. Nam jest dobrze i to najważniejsze! Czy jest fajnie ? Jest doskonale w swojej niedoskonałości. Panie i Panowie, premierowo mój partner życiowy @barylapawel. PS. Czy on zawsze ma taką minę? ZAWSZE!

- wyznała Blanka Lipińska na Instagramie.