Blanka Lipińska ma duży dystans do siebie ale jednocześnie nie lubi wdawać się w dyskusje z hejterami. Jest też polską gwiazdą, która na przestrzeni lat przeszła sporą metamorfozę. Właśnie pochwaliła się zdjęciami sprzed kilkunastu lat:

Reklama

Tragedia, wiem - napisała.

Faktycznie było aż tak źle?

Stare zdjęcia Blanki Lipińskiej

Blanka Lipińska szturmem wdarła się do show-biznesu dzięki swojej erotycznej powieści pt. "365 dni". Erotyk stał się nie tylko bestsellerem w Polsce ale i za granicą. Rekordy popularności biły również ekranizacje dostępne na Netflixie. Dla fimowego Massimo rola w "365 dniach" była furtką do ogromnej popularności. Niedawno Blanka Lipińska wraz z przyjaciółką Aleksandrą Lacic gościły w "Dzień Dobry TVN". To właśnie na niej miała być wzorowana postać Olgi w erotyku. Przy okazji wspólnego medialnego wyjścia Blanka Lipińska postanowiła przypomnieć kilka swoich zdjęć z przeszłości.

Oto Olo i Laura. Tragedia, wiem... 15 lat temu była taka moda

Instagram @blanka_lipinska

Zobacz także: Blanka Lipińska ostro podsumowała powrót Natalii Janoszek: "Ale to będzie złe"

To nie jedyna fotka z przeszłości, jaką zdecydowała się pokazać Blanka Lipińska. Po latach bardzo bawią je te kadry:

Zobacz także

Kolejna nasza fenomenalna stylizacja.

Każdy z nas ma z pewnością w swoim archiwum takie zdjęcia, o których wolałby zapomnieć, a na pewno nikomu ich nie pokazywać.

Instagram @blanka_lipinska

Zobacz także: Blanka Lipińska odkrywa prawdę na temat kolejnego filmu „365 dni”: „Zobaczymy kolejną część”

Reklama

Przez kilkanaście ostatnich lat Blanka Lipińska przeszła sporą metamorfozę. Nie ukrywa, że korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. Sporo również schudła na restrykcyjnej diecie. Fanki wciąż ją o nią pytają, jednak nie chce by powielały jej sposoby, a takie sprawy konsultowały ze specjalistami. Blanka Lipińska nie raz tez musiała radzić sobie z przykrymi komentarzami na temat swojej aparycji. Na szczęście zdaje się tym w ogóle nie przejmować.