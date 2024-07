Blanka Lipińska została zapytana przez jednego z internautów, czy jej partner musi być majętny. Znana z ciętego języka autorka "365 dni" chętnie odpowiedziała, poruszając temat pieniędzy, powszechnie uznawany za tabu. Jej wypowiedź zdziwiła licznych fanów, ponieważ pisarka wyznała, że jej chłopak nie jest bogaty, jednak nie ma to dla niej znaczenia.

Jakiś czas temu Blanka Lipińska wypowiedziała się ostro na temat polskiego show-biznesu. Uznała go za straszne i bezwzględne miejsce. Pomimo tego, że skutecznie unika publicznych wyjść, regularnie organizuje na swoim Instagramie tzw. "ironiczne niedziele". Te są uwielbiane przez jej licznych fanów, ponieważ wówczas mają okazję zapytać ją o wszelkie interesujące tematy. Nic więc dziwnego, że w czasie sesji pytań i odpowiedzi najwięcej pytań dotyczy m.in. książki "365 dni" oraz relacji damsko-męskich. Tym razem jedna z internautek nawiązała do wypowiedzi Justyny Gradek, która wyznała, że jej mężczyzna musi mieć bogaty portfel, pytając tym samym o zarobki partnera pisarki:

W odpowiedzi Blanka Lipińska wyznała, że jej mężczyzna nie należy do bogatych. Przyznając jednocześnie, że dla niej w związku liczy się coś zupełnie innego:

Pisarka nawiązała także do samej wypowiedzi Justyny Gradek. Blanka Lipińska wyznała, że jej myślenie na temat pieniędzy bardzo się zmieniło na przestrzeni czasu:

- Natomiast 100% rozumiem Justynę. Moje myślenie przez większość życia było podobne. W naszym społeczeństwie bezpieczeństwo definiowane jest przez kasę, tak jesteśmy wychowani. Umówmy się! Zawsze to lepiej mieć, niż nie mieć. I taka jest prawda, którą wstydzimy się powiedzieć na głos! Szczerość to zdolność do przyznania się do czegoś, co może być społecznie kontrowersyjne. Szanuje @gradek_justyna za to, że tak po prostu o tym mówi. I wiecie co jest najlepsze? Nie ma w tym nic złego.