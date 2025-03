Wielka radość u Blanki Lipińskiej i Pawła Baryły. Autorka głośnej powieści erotycznej nie ukrywa swojego szczęścia i dzieli się nim ze swoimi fanami. Blanka Lipińska opublikowała nowy wpis na swoim profilu na Instagramie, a w komentarzach posypały się gratulacje. Wspaniała wiadomość!

Blanka Lipińska już od kilku lat jest związana z polskim show biznesem. Ogromną popularność zdobyła, gdy na rynku wydawniczym ukazała się jej powieść erotyczna. "365 dni" w ekspresowym tempie stała się hitem, a na podstawie książki powstał film o tym samym tytule. Jakiś czas temu widzowie mogli zobaczyć Blankę Lipińską w reality show, które pojawiło się na Prime Video. Teraz okazuje się, że widzowie docenili program z Blanką i to właśnie ona odebrała nagrodę za "Najlepsze reality show w streamingu". Odmieniona Blanka Lipińska w towarzystwie ukochanego pojawiła się na gali i odebrała nagrodę za program "(nie)Poradnik turystyczny".

Blanka Lipińska i jej ukochany Paweł Baryła, który również wziął udział w "(nie)Poradniku turystycznym", mają prawdziwe powody do świętowania. Po tym, jak gwiazda odebrała nagrodę na gali "Top Seriale", na jej profilu na Instagramie pojawił się nowy wpis.

Moi Kochani Dziękuję. A raczej dziękujemy. Za wsparcie, za głosy, za tę nagrodę. Jesteście wspaniali i każdemu życzę, by miał takich fanów jak ja bo to niesamowite uczucie. Dziękuję, że Was mam

napisała Blanka Lipińska.