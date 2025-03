Sandra Kubicka nagle oznajmiła, że jej związek z Baronem to już przeszłość. Kiedy internauci dowiedzieli się, że złożyła papiery rozwodowe, w sieci wybuchła burza. Wszystkie oczy zwrócone są nie tylko w stronę Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona, ale także obserwowane są jego byłe partnerki. Wymowny wpis, własnie opublikowała Blanka Lipińska.

Wymowna odpowiedź Blanki Lipińskiej

Blanka Lipińska od lat konsekwentnie blokuje możliwość komentowania na swoim profilu. Nie wchodzi także w zbędne dyskusje z internautami. Jednak regularnie daje im możliwość zadawania pytań. Jej fani pokochali "sarkastyczne niedzielki", kiedy autorka kontrowersyjnych "365 dni" dzieli się swoim czarnym humorem. Tym razem jednak poczuli niedosyt, gdyż odpowiedzi nie pojawiło się tak dużo jak zazwyczaj. Jedna z osób, postanowiła skorzystać z okazji i o to podpytać:

Czemu tak mało odpowiedzi?

Blanka Lipińska, chociaż nie dosłownie, zasugerowała, czego mogła dotyczyć większość z nich:

Bo niestety ale w pewnym momencie były już tylko pytania o sytuację, która zupełnie mnie nie dotyczy.

Kubicka i Baron rozstali się

Sandra Kubicka i Alek Baron rozstali się. Wiadomość o zakończeniu relacji pojawiła się na profilu Sandry Kubickiej nagle. Chociaż ich związek budził zainteresowanie niemalże od samego początku, nikt nie spodziewał się, że zakończy się w taki sposób.

W grudniu 2024 roku złożyłam pozew o rozwód. Dlaczego go złożyłam, wiemy tylko my z Aleksandrem oraz nasi najbliżsi. (...) Przez wiele miesięcy próbowaliśmy jeszcze się dogadać i nauczyć, jak podzielić opiekę nad dzieckiem.

Tak mówiła o jej wspólnej sytuacji:

Pomimo tego, że ja decyzję podjęłam już jakiś czas temu, ja już swoje wypłakałam. Płakałam od narodzin Leosia i wylałam ocean łez. (...) Ja bardzo walczyłam... walczyłam ogromnie. Bardzo chciałam, żebyśmy byli kochającą się rodziną, ale w pewnym momencie zrozumiałam, że nie da się. Muszą walczyć dwie osoby. A później, gdy Aleksander zdecydował, że teraz on będzie walczył, ja już nie mogłam. Dla mnie po prostu wszystko już pękło

Ta informacja budzi duże kontrowersje w sieci, a internautom łatwo przychodzi ocena związku Kubickiej i Barona.

Eks Barona wspiera Sandrę Kubicką

Chociaż Blanka Lipińska nie raz zaczepiała Barona po rozstaniu, a nawet niedawno miała spięcie z Sandrą Kubicką po tym, jak poruszyła ich temat podczas jednego z wywiadów, tym razem postanowiła się nie odzywać. Kubicką wspiera inna była partnerka Barona, a dokładniej Julia Wieniawa.

Julia Wieniawa nie zamierzała również komentować tego, co dzieje się w życiu prywatnym Kubickiej i Barona, ale zareagowała na jeden z jej ostatnich wpisów. Kubicka opublikowała nagranie, na którym pokazuje swoją bliznę po cesarskim cięciu, a do całości dołączyła nowy utwór Julii Wieniawa pt. "Kocham", co ta druga skomentowała słowami:

Jesteś wspaniała i piękna w każdym calu

Internauci docenili tę interakcję: "I tak wyglądają zdrowe relacje międzyludzkie. Bez zazdrości, bez zawiści, bez wbijania szpilek".

