Życie Blanki Lipińskiej od pewnego czasu bardzo się zmieniło. Nie tylko ze względu na karierę, ale także jej nowy związek. W rozmowie z Party.pl opowiedziała o swojej relacji. Zdradziła, jak chroni Pawła przed show-biznesem. Koniecznie sprawdźcie, co nam zdradziła!

Bez wątpienia od czasów powstania książki "365 dni" Blanka Lipińska niezmiennie jest na medialnym świeczniku. Szczególnie, że jest barwną i kontrowersyjną postacią naszego show biznesu. Od pewnego czasu media rozpisują się jednak o jej związku, który autorka erotyków stara się trzymać z dala od medialnego szumu. Ostatnio Blanka Lipińska opowiedziała nam o swoim związku. Tak też było tym razem. W rozmowie z reporterką Party.pl ta zdradziła, w jaki sposób chroni swój związek: