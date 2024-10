Blanka Lipińska razem z partnerem życiowym Pawłem Baryłą i przyjacielem Marcinem wyruszyli w wyprawę, a jej efektem jest pięcioodcinkowy serial podróżniczy, który już na koniec roku trafi na Amazon Prime. W serialu pokazana będzie lokalna kultura, kuchnia i zwyczaje, a Blanka Lipińska zadba o to, aby widzowie, którzy włączą "(Nie)Poradnik Turystyczny" nie nudzili się ani przez chwilę. Autorka "365 dni" zapowiada:

Blanka Lipińska zdradziła, skąd taki pomysł. Tylko u nas!

Blanka Lipińska w rozmowie z reporterem Party.pl opowiedziała o swoim nowym programie "(Nie)Poradnik Turystyczny" i nie ukrywa, że Amazon chciał właśnie ją w roli prowadzącej. Kiedy zrodził się pomysł na 5-odcinkowy serial podróżniczy?

To było dwa lata temu. Dwa lata temu, bo bardzo długo trwały negocjacje z Amazonem. Przyszli do mnie i chcieli Lipińską. Jeszcze nie wiedzieli, co będą robić, ale wiedzieli, że chcą Lipińską.

Przy okazji autorka "365 dni" przyznała też, skąd się wzięła nazwa programu. Okazuje się, że to dość zaskakująca historia:

Zadano nam pytanie: czy to będzie poradnik, na co Pawciu stwierdził, że to będzie odradnik, a że słowo 'odradnik' bardzo ciężko byłoby przetłumaczyć, w ten sposób powstał ''(Nie)poradnik turystyczny''

Blanka Lipińska już jakiegoś czasu jest szczęśliwie zakochana. Poprzednie związki celebrytki były bardzo medialne i teraz autorka "365 dni" zdecydowała się poczekać, zanim zapozuje na ściance z nowym partnerem. Okazuje się, że Blanka Lipińska jest w związku z Pawłem Baryłą od 2021 roku. W lipcu 2024 roku para zdecydowała się razem pojawić na pokazie Paprocki&Brzozowski i od tego czasu pokazują się wspólnie, a już niebawem wszyscy będą mogli zobaczyć ich relację w serialu podróżniczym Amazona.

Oto jest i on! Człowiek, który u mojego boku trwa już prawie trzy lata. Czy to mój najdłuższy związek w życiu? Być może. Czy to już „na zawsze”? Na nasze zawsze na pewno. Jak długo to zawsze potrwa? Któż to wie, nam jest dobrze i to najważniejsze! Czy jest fajnie? Jest doskonale w swojej niedoskonałości. Panie i panowie, premierowo mój partner życiowy @barylapawel

