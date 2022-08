Blanka Lipińska o nowym partnerze: "Ma wszystko, czego nie miał żaden inny mężczyzna przed nim"

Długo nie chciała potwierdzić, czy jest z kimś związana. Powód? Po tym, jak w październiku 2020 roku zakończył się jej związek z Aleksandrem Baronem, Blanka Lipińska przestała dzielić się z fanami szczegółami ze swojego życia prywatnego. Kilka miesięcy później paparazzi przyłapali ją z tajemniczym mężczyzną w Trójmieście, ale wówczas pisarka tłumaczyła, że to tylko znajomy. Dziś już nie ukrywa że przystojniak ze zdjęć, czyli scenograf Paweł Baryła, jest jej życiowym partnerem. W wywiadzie z "Party" Lipińska zdradziła, jak udało mu się zdobyć jej serce! Czym ją najbardziej ujął? Sprawdźcie!

Kim jest nowy partner Blanki Lipińskiej?

19 sierpnia w Nowym Jorku odbyła się światowa premiera filmu "Kolejne 365 dni", na podstawie bestsellerowej trylogii "365 dni" Blanki Lipińskiej. Na czerwonym dywanie pojawili się jednak nie tylko odtwórcy głównych ról, m.in. Anna Maria Sieklucka i Michele Morrone oraz Simone Susinna. Okazało się bowiem, że autorce erotyków towarzyszył tam również ukochany! Zanim w mediach ukazały się oficjalne zdjęcia z premiery, paparazzi złapali parę na lotnisku w Polsce. W oczekiwaniu na podróż do Stanów Zjednoczonych Blanka Lipińska i Paweł Baryła wymieniali czułości!

Zaledwie dwa dni później w sieci ukazały się ich wspólne zdjęcia ze ścianki! Czyżby Blanka uznała, że premiera nowego filmu to idealny moment, by przedstawić nowego partnera światu? W wywiadzie z "Party" Lipińska skomentowała to wydarzenie. Nie uwierzycie co powiedziała! Dlaczego zdecydowała się zapozować z Pawłem Baryłą na czerwonym dywanie?

Mogę powiedzieć tylko tyle, że zdjęcie zostało udostępnione mediom... przez pomyłkę, gdyż zrobiono je jako pamiątkę do naszego prywatnego użytku – tłumaczy w rozmowie z "Party" Lipińska.

Na zdjęciach oboje wyglądali znakomicie, dlatego trudno było poznać, że na premierze Blanka była zestresowana, ponieważ zmagała się z chorobą.

Jak tylko przyleciałam do NYC, dostałam gigantycznej gorączki i do końca pobytu walczyłam z chorobą. Więc jedyne, czym się stresowałam na premierze, to czy dam radę wytrzymać do końca części oficjalnej – śmieje się autorka "365 dni".

Przez cały pobyt Paweł Baryła nie opuszczał ukochanej na krok. Przy okazji premiery zakochani mieli okazję zobaczyć Nowy Jork z lotu ptaka i zwiedzić najpiękniejsze zakątki miasta. Blanka nie ukrywa, że jest szczęśliwa. Co ma w sobie facet, któremu udało się zdobyć jej serce?

Wszystko, czego nie miał żaden inny mężczyzna przed nim! Nie zamierzam jednak rozmawiać ani o moim życiu uczuciowym, ani o moim partnerze. Niech wystarczy wam fakt, że u mnie wszystko super – kwituje Blanka!

Blanka Lipińska i Paweł Baryła spotykają się od ponad roku. Para poznała się na planie filmowym, podczas kręcenia drugiej części filmu "Ten dzień". Kilka miesięcy temu podjęli kolejny ważny krok w związku i wspólnie zamieszkali w nowym mieszkaniu Blanki.