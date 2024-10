W ostatnim czasie Blanka Lipińska pojawiła się na premierze promującej jej program telewizyjny. Kobieta poprowadziła podróżnicze show "(Nie)Poradnik Turystyczny" i wraz ze swoim partnerem odwiedziła 5 różnych lokalizacji. Jedno jest pewne - była to przygoda życia. Jednak to, co zaskoczy najmocniej to fakt, że przed naszą kamerą Blanka w obecności swojego ukochanego zaczęła mówić o dziecku. Musicie to zobaczyć!

Blanka Lipińska szczerze o dziecku

Blanka Lipińska od pewnego czasu spotyka się z nowym partnerem, z którym postanowiła pojawić się na premierze swojego nowego projektu, czyli programu podróżniczego, w którym została prowadzącą. Szereg nowych miejsc i lokalizacji sprawiło, że Blanka mogła doświadczyć nowych emocji, poznać kulturę danego miejsca i wymienić się doświadczeniami.

W pewnym momencie będąc na Bali postanowiła zadać pytanie o dziecko pewnemu balijskiemu duchownemu. Odpowiedź zdziwiła nawet ją samą, ponieważ jak wiadomo, Blanka świadomie wybrała brak potomstwa, a jednak zdobyła się na zadanie takiego pytania. Jej reakcja była bardzo zaskakująca.

Znałam na nie odpowiedź i szczerze powiedziawszy, chciałam chłopa na minę wsadzić(...) To co usłyszałam... myślałam tylko o tym- nie rozpłacz się, bo Cię filmują! To była jedyna moja myśl - odpowiedziała Blanka.

Zaskoczeni? Zobaczcie, co więcej Blanka Lipińska wyjawiła przed nasza kamerą.

